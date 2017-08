Des mesures de sécurité renforcées à la Foire aux Antiquités de Gien

Avant même les attaques terroristes de ce jeudi en Espagne, la Préfecture du Loiret avait exigé des mesures de sécurité renforcées sur la Foire aux Antiquités et à la Brocante de Gien. L'évènement, qui se déroule tout ce week-end aux bords de Loire, attire un peu plus de 5.000 chineurs.

Les attaques terroristes de ce jeudi en Espagne pose une nouvelle fois la problématique de la sécurisation des lieux publics. Comment empêcher des intrusions dans des rues très fréquentées ou encore sur des foires, des fêtes et des vides greniers ? La mise en place de mesures de sécurité peut très vite devenir une contrainte. C'est précisément ce qui vient de se passer sur la Foire aux Antiquités et à la Brocante de Gien.

La Foire aux Antiquités... une institution à Gien depuis 50 ans © Radio France - Patricia Pourrez

Depuis 50 ans qu'elle existe, la Foire aux Antiquités de Gien a toujours eu lieu en plein air, sur l'esplanade du Berry. Jusqu'à présent, les exposants pouvaient s'installer sur le terrain aux côtés de leurs camionnettes. Mais, cette année, la Préfecture du Loiret et les gendarmes de Gien ont demandé que les véhicules soient disposés autrement. Le but est d'éviter que quelqu'un ne vole une camionnette et fonce sur la foule. " On a dû mettre les camions pare -choc contre pare -choc" explique Marcel Bedu, l'organisateur de la Foire. " Je suis pour la sécurité totale mais là, c'est quand même contraignant"

Les exposants n'ont plus le droit de stationner leurs camionnettes sur la manifestation Copier

Les camionnettes des exposants les unes derrière les autres © Radio France - Patricia Pourrez

Une vingtaine d'exposants s'est désistée

Cette mesure de sécurité n'est pas forcément bien passée chez les brocanteurs- exposants. Ils avaient l'habitude de coller leurs stands à leurs camionnettes, notamment pour déployer des tentes et protéger leurs marchandises. Sur les 80 brocanteurs habitués de la Foire aux Antiquités de Gien , une vingtaine a renoncé cette année à venir. " Je comprends leurs arguments mais moi même je n'ai pas eu le choix" renchérit Marcel Bedu.

Quid de l'avenir ?

En plus des mesures visant les brocanteurs, Marcel Bedu a dû aussi faire installer par la Mairie de Gien des plots en béton aux 2 entrées de la Foire. " C'est le maximum qu'on puisse faire" explique l'organisateur. " Si demain, on me demande de mettre des agents de sécurité sur cette foire, j'arrête tout et ce sera la fin de l'évènement". La Foire aux Antiquités de Gien se tient jusqu'à dimanche soir.