Des miams, du ventrebleu et du youhou pour bien causer Français meilleur… Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Un tournoi, des livres, une base, des hommes en rouge et une bodéga ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 24 et dimanche 25 juin 2017 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

La conserverie Vilatte-Plassard-Pompougnac met à l’honneur la gastronomie et le cheval ce week-end à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac…

Pour la gastronomie, vous aurez un marché de producteurs de pays, pour ce qui est du cheval, vous assisterez à un tournoi de chevalerie. Samedi et dimanche, toute la journée, les produits de la maison vous seront présentés, avec visite et dégustation, et un marché de producteurs de pays vous accueillera. Samedi soir, une dégustation en musique vous sera proposée, avec feu de la Saint-Jean. Dimanche, le cheval sera à l’honneur dès le matin avec une randonnée gratuite sur le marché de Rouffignac, avec les attelages et cavaliers du Pays de Jumilhac. A 15h, enfin, place aux cascades et aux chevauchées fantastiques avec un tournoi de chevalerie à la Pradelie avec des professionnels du spectacle équestre. Ce tournoi vous est proposé par l'Association « EquiLoisirs », qui vous ramène au moyen-âge, au début du XIVème siècle, et met en scène des personnages locaux qui ont réellement existé… Une demi-douzaine de chevaux, de 10 à 15 acteurs et des costumes chatoyants ; voilà ce qui vous attend dimanche. L’entrée sera de 4 euros, gratuite pour les enfants de moins de 12 ans, et le spectacle durera 1h30.

Le salon « Livre en fête » va se dérouler à Champcevinel, ce week-end…

Amis de la Culture et de la Liberté, commencez l’été en beauté : allez à « Livre en fête » ! La huitième édition du salon littéraire du Grand Périgueux, inscrit à l’agenda régional des manifestations littéraires, accueillera quatre-vingts écrivains venus de toute la Nouvelle Aquitaine ! Des auteurs avec qui vous pourrez librement échanger et qui vous dédicaceront leurs livres. Sur l’espace jeunesse, vous trouverez des expositions, des dédicaces, des animations et des spectacles pour le plus grand plaisir des enfants et adolescents. Comme chaque année, les débats proposés seront riches en diversité et en qualité… Ils aborderont l’histoire (de la décolonisation aux printemps arabes), la psychanalyse (conversation entre un écrivain et un psychanalyste), la sociologie (sur le sens caché de la nudité) et bien entendu la littérature (avec l’écrivain Bordelais Jean Forton qui évoquera le polar dit « rural »). « Livre en fête » débute samedi à 14h à Champcevinel et ne sera clôt que le dimanche à 19h. L’entrée est gratuite et vous trouverez la liste des auteurs présents sur le site livrenfete.fr

Ouverture des Bases de loisirs, ce dimanche !

Vous en rêviez ? Le Conseil départemental de la Dordogne l’a fait ! Ce dimanche, les 4 bases de loisirs de Saint-Estèphe, Gurson, La Jemaye et Rouffiac ouvrent pour la saison estivale. A cette occasion, le Conseil départemental vous proposera au grand étang de Saint-Estèphe (on ne peut être partout), en Périgord Vert Nontronnais, de nombreuses animations familiales et gratuites : Randonnée VTT de 12 ou 18 km (départ à 10h), une chasse au trésor (11h) et à partir de 14h des activités de pleine nature (escalade, tir à l’arc, canoë, mini-moto, giropodes, bouées tractées, structures gonflables) et un espace lecture pour petits et grands. Renseignements auprès de la Direction des Sports et de la Jeunesse au 05 53 02 02 80. Et plouf !

Journée portes ouvertes samedi au Centre de secours des Pompiers à Montpon-Ménestérol.

Pin-Pon ?... Pin-Pon ! Les Sapeurs-pompiers vous accueillent ce samedi au Centre de secours de Montpon-Ménestérol, de 10h30 à 17h30. Démonstrations, expositions et visites sont au programme. A 10h30 et 14h15 : lutte contre l’incendie effectuée par les jeunes sapeurs-pompiers. A 10h45 et 14h45 : secours routier. A 11h30 et 15h30 : démonstrations du GRIMP. Une restauration est prévue sur place, avec une tombola dotée de nombreux lots.

Soirée Bodégas à Coulounieix-Chamiers samedi…

Banda, jeux basques, retraite aux lampions et feu de l’été ; tout cela vous attend samedi au château des Izards à partir de 20h. Ce traditionnel rendez-vous réunit toujours plusieurs centaines de participants, petits et grands, venus en famille ou entre amis pour partager cet événement festif. Le site des Izards vibrera aux rythmes chaleureux des 25 musiciens de la banda de Saint-Astier (Ils n’ont rien d’autre à faire ? Ils mériteraient qu’on leur colle une Félibrée chez eux le week-end d’après, tiens !) et des percussions d’Amicead. Tir à la corde, lancer d’espadrilles (il n’y a pas que les Anglais qui ont des sports stupides !), jeu du crocodile basque (allez savoir ce que c’est !), Paquito et autres surprises sont au programme, la plus stupéfiante étant la présence de spécialités camerounaises (avouez que c’est assez rare, au milieu de tapas dans les bodégas). L’entrée est gratuite et vous êtes les bienvenus vêtus de rouge et blanc !