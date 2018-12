Des migrants racontent leur exil à travers des œuvres du musée des Beaux Arts à Dijon

Dijon, France

Ils se nomment Tadelech et Dereje. Ils sont Éthiopiens. Il y a quelques mois, ils ont fui leur pays. Leur exil les a conduit jusqu'à Dijon. Accueillis par le Centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA), ils ont participé avec trois autres réfugiés au projet artistique "Be myself", un cheminement autour de la musique et du langage orchestré par Julie Rey, musicienne et auteure dijonnaise.

Julie Rey, auteur de "Be myself", parcours musical sur l'exil de cinq migrants autour d'oeuvres du Musée des Beaux Arts de Dijon © Radio France - Stéphane Parry

Pendant plusieurs semaines, Julie Rey et les personnes exilées se sont vus le temps de plusieurs ateliers. Tous ont choisi des œuvres d'art du Musée des Beaux Arts qui les touchaient. C'est le cas de Dereje qui a choisi la tapisserie Le siège de Dijon (début du XVIe siècle) parce qu'elle lui rappelle que la force de la prière peut sauver une vie. Tadelech a elle choisi la peinture de La Nativité (XVe siècle) parce dans l'oeuvre on peut apercevoir en haut du tableau, une femme avec un panier sur la tête, ce qui lui rappelle les femmes de son pays, l'Ethiopie.

Ensuite, les réfugiés ont écrit, parlé, lu des textes certains en français, raconté leur exil, leurs rêves de liberté. Leur voix ont été enregistrées sur une musique composée par Julie Rey. Le résultat est proposé au visiteur du Musée des Beaux Arts sous la forme d'un parcours musical à télécharger sur l'application Izi TRAVEL.