PHOTOS | Des milliers de Brestois pour l'ouverture des portes de la médiathèque des Capucins !

La médiathèque François Mitterrand, dans le nouveau quartier des Capucins, a ouvert ses portes ce samedi à Brest. Une ouverture en fanfare avec des milliers de visiteurs et de lecteurs venus découvrir les lieux. 10 000 mètres carrés, trois niveaux : la médiathèque est immense.

Elle n'est ouverte que depuis quelques heures, mais elle fait déjà la fierté des brestois. La médiathèque François Mitterrand a ouvert ses portes au public ce samedi 7 janvier, dans le tout nouveau quartier des Capucins. Une médiathèque de très grande envergure : plus de 10 000 mètres carrés. Petits et grands ont flâné dans les rayons à la recherche de livres essentiellement.

On est très fiers d'être brestois ! C'est un formidable outil pédagogique, on n'a rien à envier aux autres grandes villes de France !" Dominique, une brestoise en visite à la médiathèque

Le hall de la médiathèque (à gauche) propose des petits coins "détente" avec des coussins et en hauteur. Testez, c'est très confortable !!! © Radio France - Jérôme Collin

Une médiathèque très spacieuse et lumineuse

On l'a dit, la médiathèque est très grande, mais gros point fort : on ne s'y perd pas. Les rayons sont bien indiqués, les différents espaces bien structurés et hiérarchisés. On ne se marche pas non plus sur les pieds. Dernier avantage : la médiathèque est lumineuse avec de très nombreuses fenêtres.

Par rapport aux autres médiathèques de Brest où on ne fait que passer, là on a envie d'y rester ! Je vais y passer tous mes dimanches après-midi ! J'attendais cette médiathèque depuis des mois, je ne suis pas déçue !" Fabienne, une brestoise

Plus de 150 000 références, et beaucoup d'inédits !

Forcément, avec presque 10 000 mètres carrés d'espace répartis en trois niveaux, les documents ne manquent pas : un peu plus de 150 000 au total ! Evidemment de très nombreux livres (en français, en breton et d'autres langues), mais aussi des CD, des DVD et de jeux vidéos. Il est même possible d'y jouer sur place, ce qui ne manquera pas d'intéresser le jeune public.

Un tel espace a permis aussi de déstocker des livres qui ne pouvaient pas être proposés auparavant. Le choix s'élargit donc grâce à cette nouvelle médiathèque.