Des milliers de cyclistes se donnent rendez-vous devant l'Hôtel de ville de Paris

Paris, France

Des milliers de cyclistes ont rendez-vous dimanche à midi devant l'Hôtel de Ville de Paris. À l'occasion de la fête du vélo, l'association Mieux se Déplacer à Bicyclette organise une convergence, direction la mairie de la capitale. Des centaines de départs sont prévus dans toute la région. Un événement familial, gratuit, ouvert à tous et militant.

Des heures en selle pour transmettre un message

Des cortèges de deux roues vont partir très tôt de Melun, en Seine-et-Marne, de Massy en Essonne, de Clichy dans les Hauts-de-Seine ou encore de Paris. "C'est un événement qui a un message militant pour réclamer plus de place pour le vélo en ville", explique Louis Belenfant, directeur de l'association Mieux se Déplacer à Bicyclette.

"On réclame plus de stationnement sécurisés pour éviter le vol. Les grands carrefours, les grandes places, les grands points noirs en Île-de-France et à Paris doivent être accessible au vélo", précise Louis Belenfant. " À l'approche des municipales on veut que le vélo soit un sujet incontournable de la campagne".

Une fois rassemblés devant l'hôtel de ville de Paris, les vélos vont parader entre la rue de Rivoli et la Concorde.