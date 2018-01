Strasbourg, France

Devinez quel était LE cadeau alsacien à offrir pendant les fêtes ? Un maillot du Racing Club de Strasbourg ! La boutique officielle vient juste de faire un réassort, mais elle était en rupture de stock sur de nombreux produits dérivés à Noël, et surtout sur les maillots, que ce soit sur Internet, ou dans la boutique du stade de la Meinau.

C'est là que Romain est venu avec son père ce mercredi pour échanger le maillot vert des gardiens, qu'il a trouvé au pied du sapin à Noël, et qui est un peu trop petit. "J'ai eu du mal à l'empêcher de le mettre jusqu'à présent, rigole le papa, Raphaël. Heureusement qu'il a aussi eu un ballon de foot du Racing, et qu'il dort avec".

Dimitri Liénard, choix numéro 1 des acheteurs pour le flocage de leurs maillots

Il faut dire que Romain est un fan absolu des Bleus et Blancs. D'ailleurs, il a bien du mal à choisir son joueur préféré : "Da Costa, Liénard, Oukidja, Isan Sakho, Jonas Martin, et Kenny Lala !" Du coup, il a tranché : dans le dos de son maillot, il va se faire floquer son propre prénom ! Mais selon l'un des vendeurs, la plupart des acheteurs choisissent le nom de Dimitri Liénard, "quasiment sept personnes qui choisissent un flocage officiel sur 10".

Des maillots vendus... jusqu'aux Etats-Unis !

Et côté maillot, le numéro 1 des ventes, c'est le maillot domicile, de couleur bleue : "Celui-là, on avait plus de taille S, on n'avait quasiment plus rien. C'était un carnage, vraiment incroyable", sourit le vendeur. Rupture de stock, que ce soit en boutique ou en ligne.

Pourtant, il coûte tout de même 75 euros sans le flocage. Mais depuis que le Racing Club de Strasbourg est en ligue 1, les maillots se vendent même à l'international, jusqu'aux Etats-Unis, selon les vendeurs de la boutique. Et tous les autres produits dérivés ont aussi de plus en plus de succès, notamment les maillots féminins.