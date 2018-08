Le festival des Lectures sous l'arbre a démarré ce dimanche 19 août sur le plateau Vivarais-Lignon (Haute-Loire et Ardèche). Pendant une semaine des auteurs et des comédiens vont notamment lire leurs textes à voix haute.

La lecture est à l'honneur cette semaine sur le plateau Vivarais-Lignon entre l'Ardèche et la Haute-Loire. La 27e édition du festival Lectures sous l'arbre organisé par l'association Typographie & poésie a démarré ce dimanche et se terminera le samedi 25 août. Pendant une semaine les auteurs vont à la rencontre des lecteurs.

5.000 personnes attendues

Le festival a énormément grandi en 27 ans. Jean-François Manier son créateur se souvient de la première édition " ça a commencé comme un pari stupide en fait, à Cheyne éditeur on faisait des lectures depuis le début pour les sorties des livres [...] mais il n'y avait pas beaucoup de public, quatre cinq personnes dont le pépé et la mémé ou la tata et le tonton de l'auteur qui pouvaient pas faire autrement que d'être là ! [..] mais peu à peu on a senti le public s'étoffer [...] aujourd'hui on fait une semaine entière au lieu d'une journée avec des lectures, du cinéma, des ateliers, des stages".

Ce que j'apprécie c'est que les auteurs viennent chez nous, on a pas à se déplacer à Paris, à Saint-Etienne ou à Lyon [...] ça vaut vraiment le coup de venir écouter — Une stagiaire du festival

Aujourd'hui le festival accueille 5.000 personnes. Des auteurs lisent leurs textes à voix haute, des comédiens et musiciens les mettent en scène à travers des spectacles, des stages et des ateliers sont également organisés. Une partie du festival est gratuite, des spectacles sont notamment payants.

Une librairie dans un pré

Comment retrouver les textes découverts lors du festival ? Une librairie géante est installée dans le pré du bar à vin L'Arbre Vagabond au Chambon-sur-Lignon. Une librairie sur 125 m2 avec en invité d'honneur cette année la maison d'édition Le Castor Astral.

Chaque année un pays est à l'honneur, c'est l'Iran en 2018. Des films iraniens sont diffusés toute la semaine dans les cinémas partenaires. Tout le programme des Lectures sous l'arbre.