PHOTOS - Plusieurs milliers de personnes présentes pour Nafarroaren Eguna à Saint-Étienne-de-Baïgorry

Des retrouvailles attendues pour cette 43ème édition de Nafarroaren Eguna, ce samedi à Saint-Etienne-de-Baïgorry. La fête de toute la Navarre a réuni plusieurs milliers de personnes, garnissant à foison les rues du village niché au milieu des montagnes. Elle n'avait pas lieu pour le traditionnel dernier dimanche d'avril mais bien un samedi. Peu importe : les Basques sont venus admirer les danses traditionnelles ou encore les géants de Baïgorry.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Important d'avoir un contenu en basque"

Après une édition virtuelle en 2020 et une version particulière l'an dernier, Betti est heureux de retrouver sa fête, la vraie. Il fait partie de ceux qui sont sous les géants de Baïgorry, un roi de Navarre de plus de trois mètres de haut en l'occurrence. "Il y a des dates importantes comme pour Herri Urrats (8 mai, NDLR), ce sont un peu des pèlerinages. La date est fixée dans le calendrier et on sait que pendant cette journée, on se retrouve et on fait la fête", raconte-t-il.

Ce qui fait que quelqu'un est Basque, c'est la langue, pour moi. Ce n'est pas d'où tu viens ou même si tu vas voir le rugby avec un drapeau basque - Mattin

La fête au milieu des danseurs de Duguna, ceux de Tafalla à manger quelques taloas, ces galettes de farine de maïs avec de la merguez et du fromage. La langue est surtout mise à l'honneur et c'est ce qui importe pour Mattin : "Ce qui fait que quelqu'un est Basque, c'est la langue, pour moi. Ce n'est pas d'où tu viens ou même si tu vas voir le rugby avec un drapeau basque." Il poursuit : "C'est important d'avoir des jours de fête comme aujourd'hui avec un contenu en Basque. Autant, il faut faire le pont avec un nouveau public, autant il faut garder des événements uniquement en Basque."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une langue à conserver et à valoriser mais aussi une histoire à entretenir pour Jeff. "Ça nous aide de prendre conscience de l'histoire qui est derrière nous. Quand elle a été lancée, cette fête n'avait pas beaucoup de sens pour nous. Depuis, on a commencé à comprendre ce qu'était la Navarre. Même moi, j'ai pris conscience que ma famille était navarraise et qu'elle venait de l'autre côté de la frontière." Nafarroaren Eguna a lancé les fêtes du Printemps, place bientôt à Herri Urrats.