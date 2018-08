Saint-Cyprien, France

Après deux annulations du spectacle en deux ans, la patrouille de France a enfin pu survoler le ciel de Saint-Cyprien ce dimanche, même s'il a fallu écourter un peu le spectacle à cause des mauvaises conditions météo.

Les milliers de spectateurs qui se sont massés sur le port et sur la plage ont quand même pu apprécier le spectacle. Les pilotes ont fait une dizaine de passages au dessus de la mer, tous éloignés de deux ou trois mètres à peine les uns des autres, tout ça à plus de 600 kilomètres heure, en laissant échapper cette emblématique traînée de fumigène aux couleurs du drapeau français.

Un Catalan dans la patrouille de France

Il y avait bien un pilote pour qui ce spectacle était un peu plus spécial que pour les autres : le Capitaine Michael Jost fait partie des huit militaires qui composent la patrouille. Il s'agit d'un Catalan, qui a grandi à Ria, passé son Baccalauréat à Prades et qui a étudié à l'Université du Moulin à vent. Ça fait un an, maintenant, qu'il a intégré les patrouilles de France.

Le Catalan Michael Jost partage son sentiment de survoler la plage de Saint-Cyprien avec la patrouille de France Copier

Parmi la quarantaine de rendez-vous que doit honorer la patrouille d'année, chaque année, un peu partout en France, le spectacle de Saint-Cyprien sort un peu du lot, estime le directeur des équipes de la patrouille. Selon le lieutenant-colonel Eric Muchery, c'est un spectacle assez technique : "la particularité est qu'il s'agit de survol maritime. Le danger, c'est qu'il y a un effet miroir sur l'eau et qu'il est difficile d'avoir des repères puisque les bouées dérivent". Mais c'est aussi, pour lui, une des étapes les plus stimulantes : "de voir tous ces bateaux qui se rassemblent en mer et tout ce public sur la plage, c'est très exaltant".