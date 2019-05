Des mini concerts d'accordéon sur les terrasses ou dans les jardins des habitants

Pour lancer le festival Hainaut Belles Bretelles à Hergnies, des accordéonistes ont sillonné le pays de Condé pour proposer des concerts privés chez les habitants et les commerçants qui le souhaitaient.

Hergnies, France

Dans le Valenciennois pas besoin de prendre la voiture pour aller voir un concert, les musiciens viennent directement chez les habitants en pleine campagne. Dans le cadre du festival Hainaut Belles Bretelles à Hergnies qui aura lieu le we de la Pentecôte, tous les ans, pour lancer l’événement, plusieurs équipes d’accordéonistes sillonnent les communes alentour pour jouer quelques morceaux aux habitants, commerçants qui le veulent, ça s'appelle bretelles sur le dos.

Chez Cécile à Hergnies, ça se passe sur la terrasse. Elle a invité des voisines, sa maman, des copines, et pour profiter au mieux de ce concert privé, elle a préparé des gâteaux, et des petits cafés. C'est Salim, accordéoniste Lillois qui a déployé son instrument pour jouer du Brassens ou du Brel .

Sur les chaises installées à l'ombre ou au soleil au choix, les pieds tapent, les visages s'illuminent et certains reprennent en cœur. Ils retrouvent leur jeunesse.

Le musicien qui a notamment joué avec M.A.P ou Zebda, et qui a fait pas mal de scène un peu partout en Europe est ravi de ce rapport privilégié avec son public, et il a régulièrement des moments de fortes émotions comme la fois où une dame de 102 ans s'est mise à danser la valse à 1000 temps avec ses enfants de 75 ans, ou encore hier après midi le boucher de Vieux Condé qui a appelé sa maman pour lui faire écouter un morceau et qui s'est mis à pleurer.