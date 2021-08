Des légionnaires en formation au musée Vesunna

Avec leurs glaives et leurs boucliers ils ont l'allure de vrais légionnaires. Ce sont, bien sûr, des armes en bois mais pour ces enfants de Marsac l'immersion à l'époque de la Rome antique est réussie. Ce mardi 4 août, ils sont sept garçons âgés de sept à douze ans, à profiter de la journée "Vis ma vie de légionnaire" proposée par le musée Vesunna à Périgueux.

Tout l'été le musée a accueilli des enfants de 7 à 16 ans qui n'ont pas pu partir en vacances. Ce véritable stage de légionnaire s'inscrit dans le programme "C'est mon patrimoine" piloté par le ministère de la Culture. Au cœur de la cité gallo-romaine de Vésone, les enfants commencent la journée par une visite ludique du musée. Vient ensuite la partie la plus physique de la journée: l'entraînement pour devenir un légionnaire.

Les enfants écoutent avec attention les consignes pour réussir la formation de légionnaire au musée Vesunna. © Radio France - Eva Crouzet

Des épreuves pour découvrir le quotidien des légionnaires

Plutôt que de suivre un entraînement classique, les enfants s'affrontent en deux équipes ou plutôt en deux cohortes. La première épreuve consiste à manier les armes et à retenir les ordres en latin. Une difficulté pour Adam, 12 ans: “Quand on nous dit les ordres on peut comprendre, mais quand on nous demande de retenir les mots quelques minutes, on n'y arrive pas et après on oublie.". Heureusement, les équipes ont droit à une piqûre de rappel. Cette fois, ce sont les centurions qui donnent les ordres. Ethan est à 11 ans le centurion de l'équipe Vesunna."La stratégie c'est d'avancer en ligne et quand il y a un ennemi on se met en formation tortue", explique-t-il.

Liam, de l'équipe des Gaulois, préfère les activités manuelles comme la fabrication d'une fibule, une broche utilisée par les Romains. Il écoute avec attention les consignes avant de faire la sienne. "Avant ils n'avaient pas de fermeture éclair, ni de scratch!" s’exclame-t-il. Pour finir la journée en beauté, les enfants partent avec des souvenirs, comme la fibule qu’ils ont fabriquée et peut-être un ou deux mots en latin dans la mémoire.