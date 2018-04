26230 Grignan, France

L'édition 2018 des Fêtes nocturnes de Grignan nous plongera dans l'Espagne du début du XXe siècle.

Cette année, c'est une pièce de Federico Garcia Lorca qui sera présentée devant la façade du Château. Le spectacle Noces de sang est mis en scène par Vincent Goethals, en collaboration avec un chef d'orchestre, une chanteuse lyrique et une chorégraphe.

Une pièce jouée, dansée et chantée

Par le jeu, le chant et la danse, le spectacle fera voyager les spectateurs dans l'Espagne du début du siècle dernier, où se jouera un drame passionnel.

Le metteur en scène a travaillé en étroite collaboration avec le chef d'orchestre Gabriel Mattei, une chanteuse lyrique, Mélanie Moussay et une chorégraphe, Louise Hakim. A cette équipe s'ajoute toute une troupe de comédiens et de musiciens.

Une trentaine de spectateurs volontaires pourront aussi, chaque soir, participer au spectacle, sur scène.

Chaque soir, des spectateurs-figurants pourront faire partie intégrante du spectacle. © Radio France - Florence Gotschaux

44 représentations en plein air sont prévues du 27 juin au 25 août. Chaque année, les Fêtes nocturnes attirent 32.000 spectateurs.

Ouverture de la billetterie le 24 avril ! Rendez-vous sur le site des Châteaux de la Drôme.