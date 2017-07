Des nouveautés au complexe aquatique de Dampierre-en-Burly

Ne l'appelez plus centre aquatique du Val d'Oréane mais centre aquaforme ! La piscine de Dampierre-en-Burly s'est offerte une seconde jeunesse. Après 15 mois de travaux, la réouverture avait lieu ce week-end.

Plus qu'une simple rénovation, on peut parler d'une réhabilitation presque complète de la piscine ! Si les deux bassins existants ont été conservés, les vestiaires et le toit sont ont été entièrement refaits. De nombreuses nouveautés sont également venues s'ajouter. L'attraction phare sera certainement ce pentagliss : quatre pistes de toboggan, de plus de 30 mètres de long. Luc, 17 ans, approuve : "On peut y aller à plusieurs, faire des courses avec ses amis", explique l'adolescent.

C'est super d'avoir ça à Dampierre ! Dans le coin, ça n'existait pas."

Le pentagliss du centre aquatique de Dampierre-en-Burly. © Radio France - Etienne Escuer

Autres nouveautés, des jeux d'eau en extérieur pour les plus jeunes. Un nouveau bassin dédié à l'apprentissage et aux activités type aquagym a été construit. On retrouve également des douches et bains massants, ainsi qu'un hammam, deux saunas, un jacuzzi ou encore une salle de cardio-training. Les bâtiments ont été remis aux normes, y compris pour l'accès aux personnes handicapées. Des travaux nécessaires selon Christophe, l'un des maîtres-nageurs : "La piscine date de 1994, donc elle a déjà quelques années ! Il y avait nécessité de faire des travaux d'un point de vue technique, déjà, au niveau des circuits d'eau. Au niveau sécurité, ça commençait également à être compliqué."

7 millions et demi d'euros de travaux

Les travaux, qui ont pris un peu de retard, ont coûté environ 7 millions et demi d'euros. Ils ont été financés par la communauté de communes du Val de Sully. Pour Jean-Claude Asselin, l'un des vice-présidents, cet équipement peut servir "à retenir la population. C'est l'un des problèmes de notre milieu rural." Selon l'élu, ce besoin d'un nouvel équipement était exprimé par les habitants.

"Une grande chance pour le territoire" - Fabienne Borbely, la directrice Copier

Le centre aquaforme espère maintenant attirer 110.000 visiteurs par an, environ 20.000 de plus qu'avant les travaux. Côté tarifs, il faut compter, pour les adultes, 4€60 pour l'accès aux bassins et aux jeux extérieurs, ou 14€ pour utiliser en plus l'espace bien-être et la salle de cardio-training. Pendant les vacances d'été, le centre aquaforme est ouvert tous les jours, de 10h à 19h30 du lundi au vendredi (nocturne le vendredi jusqu'à 22h), et de 10h à 19h le week-end.