Des nouveautés pour la 6eme édition du Sainté Trail Urbain

Pour cette 6eme édition, le Sainté Train Urbain espère dépasser les 3 000 participants pour la première fois. Trois parcours sont proposés : 11, 16 et 30km. Tous partiront du Parc François Mitterrand à Saint-Etienne dimanche 19 novembre.

Ils étaient un peu plus de 2 800 l'an passé pour se frotter au Sainté Trail Urbain (STU). Ils devraient être plus de 3 000 cette année : "On est en avance sur les chiffres de l'an passé pour l'instant, explique Gilles Monnier, le président de l'office du mouvement sportif stéphanois (OMSS). Chaque jour, on a environ une centaine de nouveaux inscrits." Année après année, le trail gagne en épaisseur et en notoriété.

Départ du Parc François Mitterrand

Cette année, le départ ne se fera plus au Zenith mais à quelques mètres de là, au Parc François Mitterrand. Les coureurs se rendront dans le centre ville, avant de bifurquer sur Chavanelle pour les participants au 30km. Ils iront jusqu'à la Maison de la culture avant de redescendre sur Terrenoire. Ils monteront à la Métare pour atteindre ensuite le Rond Point. Retour en centre ville, en passant par le musée d'Art et d'Industrie et ses jardins. Il y a ensuite deux passages mythiques : le Puits Couriot à travers la salle des pendus et la passerelle, et le Stade Geoffroy Guichard en escaladant les deux kops. La fin du parcours amène les coureurs au Zénith et retour au Parc François Mitterrand pour l'arrivée.

Images aériennes par drone

L'OMSS s'est doté de deux drones pour pouvoir réaliser des images aériennes spectaculaires de la course "on devrait avoir les autorisations" espère Gilles Monnier. Le STU a également pas mal d'idées pour les prochaines éditions : "pourquoi pas passer à travers une galerie marchande comme Centre Deux ou bien dans la mairie, prédit Gilles Monnier. On pique des idées à droite à gauche mais c'est ce qui est intéressant dans le Trail Urbain : utiliser les bâtiments de la ville comme lieu pour courir"

Inscriptions : Il est toujours possible de s'inscrire en ligne jusqu'à vendredi 17 novembre en passant par ici. L'inscription au 11km sera possible jusqu'au matin de la course. Il y a également deux parcours de marche (8 et 15km) où 1 500 personnes sont attendues.