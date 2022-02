Des nouveautés et un protocole sanitaire annoncés pour l'Enduropale du Touquet

Le maire du Touquet et l'organisation de l'Enduropale ont dévoilé mercredi 9 février 2022 les nouveautés de la 46e édition de la course, qui se tiendra fin février. Le départ et l'arrivée revus, et un protocole sanitaire bien en place.