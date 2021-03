Des œuvres de la collection Prouvé acquises par le musée Pierre-Noël de Saint-Dié-des Vosges

La vente aux enchères de la collection Prouvé en février dernier à Nancy a été exceptionnelle, le musée de Saint-Dié-des-Vosges a réussi à acheter une dizaine de pièces et le fait savoir aux amateurs. Des œuvres qui vont donc rester dans la ville !

Des œuvres de la collection Prouvé au musée Pierre-Noël de Saint-Dié-des-Vosges ! La ville annonce dans un communiqué que le musée a réussi à acquérir plusieurs œuvres le 13 février dernier, lors de la vente aux enchères organisée à Nancy, issue de la collection familiale de la fille de Jean Prouvé, Françoise Gauthier, qui se trouvaient dans sa maison de Saint-Dié.

Les œuvres acquises : plusieurs tableaux, dessins et une sculpture en grès de Victor Prouvé, le père de Jean Prouvé, trois œuvres du peintre Etienne Cournault, ami de Jean Prouvé, et des meubles du designer-ébéniste Pierre Chapo. Des œuvres, indique le musée, choisies "pour leur sujet familial" qui prendront place au sein de la galerie XXème siècle, et visibles dès que le musée pourra rouvrir.

Parmi les œuvres acquises à Saint-Dié, le portrait de Madeleine par Etienne Cournault - K.Laine-Musée Pierre-Noël