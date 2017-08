Des OFNI ont amerri à Saint-Martin-de-Bréhal

Ce dimanche 13 août, onze OFNI (Objets flottants non identifiés) ont envahi les rues de Saint-Martin-de-Bréhal avant de se lancer dans une course folle en mer.

C'est une tradition à Saint-Martin-de-Bréhal. Chaque année, dans le cadre du festival "A fond la cale", des OFNI paradent dans Saint-Martin-de-Bréhal avant de s'élancer de la plage pour une course en mer. Les habitants, les vacanciers, les associations, les commerces, le camping, tout le monde s'y met et crée son "objet non identifié".

L'association Bréhal Jazz a fait voguer une grande horloge © Radio France - Lucie Thuillet

Prêt à flotter ? © Radio France - Lucie Thuillet

Ce dimanche 13 août, 11 OFNI ont donc fait la course, une bergerie, un transat flottant, un bobsleigh, une horloge, un voiture de Mario Kart, un figurine de super héros... Et c'est finalement le gâteau d'anniversaire de l'association de puériculture Rejouet, qui l'a emporté !

Onze OFNi étaient en compétition cette année © Radio France - Lucie Thuillet

Des centaines de spectateurs ont assisté à ce joyeux bazar sur l'eau © Radio France - Lucie Thuillet