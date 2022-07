Des Olympiades à Metz-Plage pour donner le goût du sport, à deux ans des Jeux Olympiques de Paris

Le temps d'un week-end, samedi 23 et dimanche 24 juillet, enfants et parents ont pu s'initier à différentes disciplines olympiques, à Metz-Plage. Les Jeux olympiques ont lieu dans deux ans et la ville, qui sera centre de préparation, veut susciter un engouement pour l'évènement.