Dans "les Ondes magnétiques", actuellement à l'affiche du théâtre du Vieux-Colombier, la troupe de la Comédie-Française explore avec brio l'utopie des années radio de l'ère Mitterrand. Rencontre avec l'auteur, acteur et metteur en scène David Lescot juste après la représentation.

9 novembre 1981, la loi 81-994 est promulguée. Les radios libres sont enfin autorisées

Nouvellement élu Président de la République, François Mitterrand met fin au monopole d’État de la radiodiffusion instauré à la Libération. Depuis son élection, les radios pirates foisonnent, un an plus tard près de 2 000 radios libres sont recensées.

Une époque épique resurgit sous la plume de David Lescot - Vincent Pontet

L’auteur et metteur en scène David Lescot peint, à travers la révolution des ondes, l’état d’esprit du début des années 1980, les trois premières années de la gauche au pouvoir en France jusqu’au tournant de la rigueur.

Sylvia Bergé, Alexandre Pavlo , Jennifer Decker incarnent cette trépidante aventure de la libération des ondes - Vincent Pontet

Utiliser la scène pour créer une radio libre, sa création clandestine, son existence interdite puis légale, sa mutation. Comment l’histoire de la France de cette époque et celle du destin des radios se superposent, comment on peut raconter l’une à travers l’autre. Raconter cette époque utopique, fantasme, c’est aussi choisir une certaine distance pour nous regarder nous-mêmes - David Lescot

Après avoir adapté Les Derniers Jours de l’humanité de Karl Kraus en 2016 au Théâtre du Vieux-Colombier, David Lescot retrouve la troupe de la Comédie-Française avec un texte spécialement écrit pour elle et décrypte l’air d’un temps, celui de sa jeunesse, « tel un manifeste esthétique où l’art et la vie se mêlent indissociablement » annonce-t-il. À l’heure où Internet est devenu un nouvel emblème, qu’en est-il de nos utopies et de cette grande vague de la libération des ondes ?

Pour découvrir la playlist des années 80 pensée par l’équipe artistique.

"Les Ondes magnétiques", au Vieux-Colombier/Comédie-Française, 75006 Paris. Jusqu'au 1er juillet. Rens : www.comedie-française.fr