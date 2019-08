Des opérations de sensibilisation auprès des plaisanciers sur le littoral girondin

Gironde - France

Embarqués sur une frégate, les agents de la sécurité maritime scrutent l'horizon à la recherche de plaisanciers. L'objectif n'est pas de les sanctionner, mais de leur rappeler les règles élémentaires de sécurité en mer. Ce vendredi 9 août, c'est le bassin d'Arcachon, et ses 2 500 places en ponton, qui est ciblé.

Opération de sensibilisation en mer

Ces opérations de prévention ont lieu sur l'ensemble de l'année et se multiplient l'été. Il y a quelques jours, une unité a sillonné l'estuaire de la Gironde, au large de Verdon-sur-Mer. Premier contrôle avec des amateurs de pêche. Arrivé à leur hauteur, Jean-Louis Lefever, administrateur des affaires maritimes, entame le dialogue : "Bonjour monsieur, on communique sur les règles de sécurité en mer, vous avez trois brassières, c'est ça ?" Le questionnaire se poursuit avec la vérification des fusées d'alerte et la conformité de l'extincteur. Aucun problème, tout est en règle.

La règle des trois M : Marée, Météo, Matériel, trois paramètres à vérifier à chaque sortie en mer" - Pierre-Louis Lefever, administrateur des affaires maritimes

Un guide est distribué pour rappeler l'ensemble des règles de bonne conduite en mer. Ce qui n'est pas de trop pour Pascal, l'un des plaisanciers contrôlés : "Je pense qu'il faudrait arrêter les plaisanciers qui naviguent un peu comme des fous, qui nous passent à 20 mètres devant et qui ne respectent pas trop les règles de sécurité."

Des règles de sécurité ignorées

Plus loin, c'est un autre plaisancier et son fils que les agents de la sécurité maritime accostent. Il y a bien des gilets de sauvetage mais ils sont obsolètes. "C'est des cassés depuis plus de dix ans", constate Georges Tardy, l'un des agents. L'homme les a achetés d'occasion, ils ne sont plus conformes. La sanction tombe : "Je vais vous dresser un procès-verbal et je vais vous donner une semaine pour acheter des brassières. Vous m'envoyez la facture et là, vous n'aurez rien." Le pêcheur et son fils sont dans l'obligation de regagner le port.

Stéphane Bistour, agent à la sécurité maritime, donne ses conseils Copier

Il arrive également que les gilets de sauvetage soient présents sur l'embarcation, mais cadenassés dans un coffre dont les clés sont restées dans la voiture. Des fautes d'inattention qui peuvent coûter cher en cas d'accident. Sur les 350 contrôles réalisés en été, une cinquantaine d'infractions sont constatées par les autorités maritimes.