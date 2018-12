Des paillettes, de la danse, du théâtre : bienvenue au cabaret de Bars, en Dordogne

Bars, France

Tout a commencé il y a dix ans. Depuis, l'association Bars Attack réunit chaque automne plus de 80 personnes dans sa salle de fête, à chaque représentation de son cabaret. Trois représentations pendant trois week-ends (en novembre, décembre et janvier), grâce à une cinquantaine de personnes qui créent, mettent en scène et interprètent un nouveau spectacle tous les ans.

Pour cette année, les représentations de janvier affichent déjà complet. Le secret de ce cabaret de campagne ? Sûrement la convivialité qu'on ressent dès qu'on passe les portes de la salle.

Pour l'occasion, la salle des fêtes de Bars prend des airs de véritable cabaret parisien. © Radio France - Noémie Philippot

On partage des moments de fou." Laura, 23 ans, danseuse du cabaret de Bars depuis dix ans.

Ici, tout le monde se connaît depuis des années, et les générations se mêlent. Laura a commencé à danser pour le cabaret à 13 ans. Aujourd'hui, elle en a 23, et n'a jamais manqué une représentation : "Je n'ai jamais pris de cours de danse, et j'ai tout appris grâce au cabaret. C'est l'ambiance que ça dégage, c'est les moments de complicités qui créent cette vague de joie, de bonne humeur. On partage des moments de fou."

En coulisse, quelques minutes avant le début du spectacle, la troupe de Bars s'échauffe ensemble. © Radio France - Noémie Philippot

Pendant deux heures, on oublie que Bars est un petit village d'à peine 300 habitants. Denise, enseignante à la retraite est là depuis le tout début, quand l'association s'est créée et que l'idée du spectacle est venue : "On rencontre plein de gens qu'on n'aurait pas rencontré autrement. Il y a tout le monde ici, et c'est un moment que personne ne raterait, pour rien au monde."