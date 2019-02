Des palmes au lac… Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Silence ; on cherche, avec Pierre et Marie Curie dans leur laboratoire…

Dordogne, France

Quand vous aurez dégusté vos crêpes pour la chandeleur, vous pourrez sortir…

« Les Palmes de monsieur Schutz », pièce de théâtre de Jean-Noël Fenwick, sont annoncées samedi à Bergerac

Cette pièce est inspirée de la vie de Pierre et Marie Curie, et raconte leurs travaux à l'École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris. Là, ils ont découvert que l'uranium émettait un courant électrique. Ils ont également découvert l'existence du radium. L'École est alors dirigée par Paul Schützenberger, « Monsieur Schutz », qui cherche à obtenir les palmes académiques, d'où le titre de la pièce. Or monsieur Schutz est un tyrannique directeur… Afin d’obtenir ses fameuses Palmes, il décide d'adjoindre à Pierre Curie et son collègue une nouvelle recrue, une certaine Marie Sklodowska, scientifique venue de sa Pologne natale. Il attend beaucoup d'elle, et il n'a pas tort... Une pièce drôle, où se mêlent enthousiasme et déception, et dont les péripéties humoristiques rendent hommage aux travaux de Pierre et Marie Curie. « Les Palmes de monsieur Schutz », par les comédiens de Nailhac, ce sera samedi à 20h30 à l’Auditorium de l’Espace François Mitterrand de Bergerac.

Cabaret jazz samedi à Boulazac

Rencontre explosive entre cirque et musique, entre la Crida et la compagnie Lubat de Jazzcogne, le « Cabaret Crida / Lubat » déboule samedi à Boulazac. Invitée en 2016 au festival d'Uzeste Musical, la Cridacompany confronte pour la première fois à l'occasion d'une soirée mémorable son univers circassien, empreint d'étrangeté et d'humour décalé, à l'univers musical sauvagement improvisé de la compagnie Lubat. Si le travail des deux compagnies est très éloigné dans la forme, quelque chose les relie formidablement. Depuis, la Cridacompany a invité la compagnie Lubat, le cabaret s'est réinventé plusieurs fois et il est unique à chaque représentation ! Spectacle à partir de 7 ans, le « Cabaret Crida / Lubat » vous attend samedi, à 20h30, à l’Auditorium de Boulazac.

Une conférence vous plongera samedi au cœur de la préhistoire, en Périgord Noir

Connu depuis le début du XIXe siècle, l'abri de Combe-Grenal est un abri préhistorique situé sur le territoire de la commune de Domme. Les travaux ont placé la grotte parmi les plus importants gisements français du Paléolithique moyen, avec une longue succession d’occupations humaines. Samedi, à 17h au Musée National de Préhistoire des Eyzies, une conférence intitulée « Nouvelles données des dernières fouilles de Combe-Grenal » sera animée par Jean-Philippe Faivre, préhistorien et chargé de recherche au CNRS ; l’entrée est libre…

La 9ème Fête de la Truffe de Campagnac-les-Quercy est annoncée pour ce week-end

L’après-midi de samedi est consacré à la découverte du territoire de la truffe et de son biotope par « la randonnée des truffières », avec son parcours bon enfant, à partir de 14h... De retour du terroir aux truffes, une brouillade du sublime champignon sera servie à 16h30, poursuivie par le spectacle de David Reybier « Quand la Mélano fait son show ». Dimanche, divers temps forts vous attendent, entre marché primé aux truffes à partir de 9h30, dégustations de mets truffés à 10h30 mitonnés par de grands chefs, et une restauration gastronomique vous sera proposée. Toute la matinée auront lieu la promotion trufficole, une vente de plants truffiers, des démonstrations de cavage par Nicole Castel-Dugenet, grande professionnelle du dressage et des concours de chiens truffiers, des producteurs et artisans locaux seront présents et la Société mycologique du Périgord proposera une exposition. La 9ème fête de la truffe, c’est ce week-end à Campagnac-les-Quercy.

Les journées mondiales des zones humides sont annoncées pour la fin de la semaine, par exemple en Périgord Pourpre, juste à côté d’Issigeac

Dans le cadre de cet événement mondial, qui se déroule globalement de fin janvier à fin février, l'Office de Tourisme Portes Sud Périgord vous propose dimanche une balade-découverte au bord du lac de la Nette, à Monmarvès. Cette sortie est organisée avec le concours de naturalistes et d'ornithologues expérimentés de la Ligue de Protection des Oiseaux et de la Sépanso. Cette sortie nature est gratuite, et s'adresse à tous les publics, enfants et adultes. Prévoyez vêtements et chaussures adaptés, les jumelles et bottes étant fortement conseillées, et rendez-vous dimanche, 9h30 au parking du lac de la Nette, à Monmarvès…