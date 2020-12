Des parures de volet décorées en guise de calendrier de l'avent à Biot

Pour patienter avant Noël, il existe le traditionnel calendrier de l’avent. Du 1er au 24 décembre, il y a une case à ouvrir tous les soirs. A Biot, ce calendrier a pris une forme originale… Depuis le début du mois, chaque jour, les volets d'une des maisons du vieux village sont parés d'une décoration. Le plus souvent, ce sont des peintures ou des objets de Noël.

Photo d'illustration © Radio France - Julien Raymond

Derrière ce projet, il y a les enfants de toutes les écoles du village, et notamment, les CM1 de l'école Saint-Roch. Sous l'égide de leur maitresse, Sherazade Alban, ils ont décidé de travailler sur le thème du Vendée Globe : "on souhaitait rendre hommage à la Biotoise Alexia Barrier qui y participe et que nous avions déjà pu rencontrer les années précédentes".

Résultat final de la réalisation des CM1 de Sherazade Alban © Radio France - Julien Raymond

Deux semaines de travail pour réaliser ces décorations de volet

Près de 15 jours auront été nécessaires aux élèves de cette maitresse pour réaliser ces parures de volet. "La mairie nous a fourni des planches en bois. Nous avons ensuite réalisé des croquis que l'on a collé sur les planches. A la fin, on appose ces planches sur les volets des habitants", détaille Sherazade Alban.

Vous pouvez venir admirer ces parures de volet, dans la rue Saint-Sébastien à Biot, jusqu'au dimanche 17 janvier.