Des passionnés de Combis et Coccinelles Volkswagen réunis à Pouzay

C'est le plus grand rassemblement de Combis et Coccinelles Volkswagen dans le département. Près de 400 véhicules vintage des années 50, 60 et 70 seront réunis à Pouzay ce dimanche 12 juin pour la seconde édition de ce meeting organisé par l'association Touraine VW Événements. Paroles de fans.

Le camping de L'Île-Bouchard fait office de parking géant. Il accueille, depuis ce samedi 11 juin, près de 400 Combis et Coccinelles de la marque Volkswagen qui prendront, dimanche, la direction du centre équestre de Pouzay pour le meeting organisé par l'association Touraine VW Événements.

Les propriétaires de ces véhicules vintage des années 50, 60 ou 70 viennent des quatre coins de la France pour participer à ce genre de rassemblements. Ici, 35 départements sont représentés. Rodrigues vient de Nantes. Cheveux gominés à la Elvis Presley, du AC/DC branché sur l'enceinte de son vieux T1 de 1960, clairement, il n'est pas né à la bonne époque. "C'est souvent ce qu'on me dit ! Mais la modernité, ce n'est pas pour moi."

Un Combi pour rouler et pour vivre dedans

Rodrigues devant son Combi de 1960. © Radio France - Adrien Bossard

Pour lui, son véhicule c'est toute sa vie. "Pour rien au monde je ne le vendrai." Il lui sert à la fois de lieu de travail et de logement depuis la séparation avec sa femme l'an dernier. À l'intérieur, il y a un lit, un petit frigo et un réchaud. "Je fabrique des rideaux pour les combis avec une vieille machine à coudre des années 30 et je parcours la France pour aller à ce genre de meetings pour les vendre. J'ai une sensation de liberté quand je roule, ça me projette à une autre époque. C'est inégalable en terme d'élégance, de construction. Tout est en métal, il n'y a pas de plastique. C'est un Combi qui vit ! Moi, je fais tout avec."

Armand, lui aussi, a un attachement très fort avec sa "Cox" et surtout son Combi de 1975. "Je l'ai acheté il y a 15 ans, il en a vu des paysages ! Ma femme l'appelle Casimir parce qu'il est orange. Avec lui, on est allé au Royaume-Uni, en Belgique, en Espagne, partout en France. C'est l'évasion pure ! Et puis, c'est plus économique que de payer un mobile-home dans un camping en plus."

On passe un peu pour des zombies aujourd'hui avec nos modèles des années 60, à l'heure où l'électrique s'implante de plus en plus mais on aime ça

Une Cox des années 60 arrive au camping pour participer à la fête. © Radio France - Adrien Bossard

Cette sensation de liberté guide tous les passionnés quand ils sont au volant. Ludovic Gréguy est le président de l'association Touraine VW Evènements. "On passe un peu pour des zombies aujourd'hui avec nos modèles des années 60, à l'heure où l'électrique s'implante de plus en plus mais on aime ça ! On n'a pas de direction assistée, pas d'électronique, pas de petit bip qui clignote quand on ne met pas la ceinture, pas de clim', on roule toutes vitres ouvertes, c'est top. Et quand on s'arrête quelque part, ça engage la discussion avec les gens. Certains sont surpris qu'on puisse encore rouler avec."

Pour admirer ces Combis et Coccinelles Volkswagen, c'est au centre équestre de Pouzay de 9h à 17h30 que ça se passe. Un concert, un concours de pin-up et des balades en poney sont aussi prévus. L'entrée est de 2 euros, sauf pour les moins de 12 ans, pour qui c'est gratuit.