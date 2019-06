Un appel aux dons pour sauver le Château du Vignau près d'Aire-sur-l'Adour

Le Vignau, France

Gérard et Sophie Gouyou ont passé 6 ans à rénover la chapelle des Ursulines à Aires-sur-l'Adour. Ils ont ensuite confié leur "bébé" à un repreneur pour qu'ils poursuivent la restauration. Mais la sauvegarde du patrimoine, c'est une passion et un moteur pour les Gouyou . "Pour nous, le patrimoine, c'est un devoir de mémoire et le respect de nos aïeux. C'est le présent et l'avenir de nous-autres, êtres humains. C'est le sang qu'on a" confient-ils.

un château à sauver © Radio France - Leïla Benjelloun

Un château détruit, reconstruit, vendu, saisi, revendu au fil des siècles

Gérard et Sophie avaient donc besoin d' un nouveau projet. Ils ont découvert sur un site internet d'annonces immobilières que le château du Vignau était à vendre. Ils l'ont racheté en septembre 2017 dans le but de le faire revivre et de l'ouvrir aux 650 habitants du village. Les fondations du château remontent au 12ème siècle. Il a ensuite été détruit au 17ème siècle puis reconstruit au 18ème. "Il a appartenu à la famille du Comte de Dampierre jusqu'au 20ème siècle avant d'être racheté, saisi, revendu puis saisi de nouveau" explique Gérard Gouyou.

Patrimoine en péril

Aujourd'hui, le château est en péril. L'urgence c'est de le mettre hors d'eau afin de pouvoir ensuite sauver les murs et les planchers. "Il partirait en ruine si on ne s'en occupait pas. Le premier contrôle à faire, c'est de chasser l'humidité des murs et donc colmater les fuites" poursuit Gérard Gouyou.

Gérard Gouyou dans la salle de chasse du château du Vignau © Radio France - Leïla Benjelloun

C'est pour cela que l'association de sauvegarde du château du Vignau, qu'il préside, a lancé un financement participatif via le site spécialisé Dartagnans. Dans un premier temps, elle a besoin d'un coup de pouce de 5000 euros. Gérard Gouyou lance donc un appel : "on a besoin de sauvegarder le patrimoine landais. Venez sur le site Dartagnans et donnez 5 ou 10 euros mais soyez nombreux à venir"

Ouvrir les portes du château

Le chantier du château du Vignau est celui de toute une vie. Sophie et Gérard Gouyou ont cependant des projets à court et moyen terme. Ils souhaitent ouvrir les portes du château aux habitants en créant une promenade à l'intérieur des 17 hectares du site et transformer une partie des terres pour faire du maraîchage biologique et de l'élevage de brebis. Ils veulent aussi financer les travaux en louant la grande salle de chasse pour des réceptions, des mariages ou des séminaires.