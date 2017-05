PHOTOS - Des passionnés vauclusiens construisent un char de 1917

Il n'y en avait plus : des passionnés de la Première Guerre mondiale viennent de recréer de toutes pièces un blindé de la première guerre mondiale, un Saint-Chamond modèle 1.

La guerre de 14-18 a vu les premiers engagements blindés de l'histoire. En France, les plus gros de ces engins étaient les Saint-Chamond. Aujourd'hui, de ces ancêtres il ne reste que quelques modèles entreposés dans les musées.

L'association "Mémoire de poilus" d'Althen-des-Paluds a décidé il y a trois ans de construire une réplique du Saint-Chamond modèle 1 dont il n'existe aucun survivant.

Première sortie au musée des blindés de Saumur

Parmi les problèmes rencontrés : non seulement il ne restait plus d'exemplaires, mais les Vauclusiens n'ont pas non plus retrouvé de plans! "Pour 98% c'est fabrication par nos soins, on a fait fabriquer quelques pièces", précise Stéphane Orlando. Un train roulant et des chenilles d'une pelleteuse de 20 tonnes ont été récupérés. Il a fallu ajouter un moteur, le corps du char, le canon - factice.

Et ça fonctionne ! L'engin a fait sa première sortie dans l'Aisne où il a été présenté aux côtés des Schneider et Renault du musée de Saumur. Il a fait le chemin en porte-char : "on a fini le char 10 minutes avant de le charger!", se souvient Fanny Orlando.

Le jeune Justin Infantini a aussi donné un coup de main. Il a "poncé les pièces pour le ponçage du blindage. J'ai aimé sortir des jeux vidéos... pour être dans la réalité!"