Deux des quatre chemins de St Jacques de Compostelle passent par l'Occitanie, dont la via Podiensis, la plus fréquentée. Elle passe notamment par Conques dans l'Aveyron où se retrouvent chaque année 20 mille pèlerins venus du monde entier

Ils étaient 56.000 en 2005 et 263.000 l'an passé. Les pèlerins sont de plus en plus nombreux sur les chemins de St Jacques de Compostelle et notamment sur ceux qui traversent l'Occitanie.

Venus des cinq continents ils rejoignent à pieds la capitale de la Galice espagnole, le plus souvent en fragmentant leur parcours sur plusieurs années. Un pèlerinage religieux ou un temps de réflexion avec soi même, les motivations sont multiplies tout comme le niveau social.

Florence et son fils Luka, mère et fils belges pour un pèlerinage commun © Radio France - Pierre Viaud

C'est une belle aventure - Florence, pèlerine de Bruxelles

Deux chemins passent par l'Occitanie, la via Tolosane qui part de Arles et passe à Toulouse... et la via Podiensis qui démarre du Puy en Velay, en Haute Loire, et traverse la région en diagonale. C'est la plus fréquentée, elle passe notamment par l'Abbaye de Conques dans l'Aveyron et par Rocamadour dans le Lot. 20.000 pèlerins l'empruntent chaque année au printemps ou à l'automne

