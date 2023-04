Des personnes malentendantes testent une visite en langue des signes de Lascaux IV, en Dordogne

Denis et Guillaume visitent la grotte de Lascaux IV en regardant des vidéos en langue des signes.

Elargir l'accès à la culture et ne mettre personne de côté. Le centre international de l'art pariétal Lascaux IV a décidé de proposer un nouveau dispositif qui se veut plus inclusif envers les personnes malentendantes ; une tablette interactive avec des vidéos en langue des signes. Samedi 1er avril, ils ont invité des associations de Dordogne pour venir la tester et avoir un retour d'expérience de la part de visiteurs directement concernés.

Guillaume entre dans la grotte reconstituée de Lascaux IV. À ses côtés, Hector, son labrador noir qui l'aide au quotidien. Le sourd de naissance baisse la tête vers la tablette qui lui a été distribuée. Il s'adresse à son ami Denis en langue des signes : "C'est super parce que c'est clair, pas trop rapide et ils ont même pensé à mettre une personne habillée en noir pour que l'on voit mieux les mains".

"Plus de barrières"

Laurent Puichaud, le coordinateur technique qui a développé l'application, écoute les commentaires. Il a souhaité tout faire pour faciliter l'usage des tablettes : des vidéos en format vertical pour bien voir les signes, un menu avec les huit vidéos réalisées sur fond vert et une carte interactive. "L'idée, c'est qu'ils puissent participer à toutes les visites, qu'il n'y ait plus de barrières", déclare-t-il. La tablette est distribuée pendant la première partie où les visiteurs sont accompagnés d'un guide. La suite, avec un "compagnon de visite" sur tablette, reste identique, avec une option déjà existante pour les malentendants.

Hugo, le guide, a déjà eu des personnes malentendantes dans ses groupes. Il s'adapte, se met à leur rythme et utilise davantage la gestuelle. Maintenant, il connaît même quelques signes. Ses tablettes, il les voit comme un bon complément. "On reste là pour ajouter des petites informations, compléter, il faut garder un côté humain", rassure-t-il.

Des pistes d'amélioration

À la fin du test, Isabelle, une visiteuse malentendante, est très contente. C'est la première fois qu'elle vient à Lascaux et a été "surprise" par la grotte et par la manière dont elle a été découverte. Elle note un seul bémol : "Ce n'est pas facile de trouver sur les murs ce que la personne sur la vidéo est en train de dire". Valérie, de l'association "Sourds de Bergerac", propose : "on pourrait mettre dans la vidéo des photos en gros plan de ce qu'il faut regarder".

Laurent Puichaud modifiera l'application avec les commentaires des visiteurs. Lascaux IV souhaite lancer officiellement le dispositif le plus rapidement possible, peut être pour les vacances de Pâques. Isabelle, elle, va en parler aux personnes malentendantes autour d'elle pour qu'ils viennent, aussi, découvrir les grottes de Lascaux.