Des petites pelotes, des petites reines, de grands jardins, etc… Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Des tisserands, des skieurs sur eau, des jardins, des vélos, des jouets ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 3 et dimanche 4 juin 2017 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

37ème marché des Tisserands de Varaignes du 3 au 5 juin

Ça va vous changer de la traditionnelle Foire aux dindons du 11 novembre ; de samedi à lundi, en effet, les tisserands vont s’afficher au château de Varaignes pour ce long week-end de Pentecôte… Un tisserand est un artisan qui tisse divers types de fils pour en faire des étoffes. A propos de fil, celui qui est conducteur cette année, pour ce marché des tisserands de Varaignes, est : « Les tisserands s’affichent ». A partir de ce thème dont il ne faut pas perdre le fil, diverses animations vous seront proposées en marge d’une exposition artistique d’œuvres textiles contemporaines. Si vous suivez scrupuleusement le fil d’Ariane, vous découvrirez l’atelier-musée du tisserand et de la charentaise, et il vous sera donné de participer sur le fil aux animations du « Lud’eau Vive » avec le CPIE du Périgord-Limousin (le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement). Dans le droit fil des animations, un concert et bal trad gratuit vous sera tissé samedi à 21h. Mais (aurais-je perdu le fil ?...) je vous parlais d’étoffe… Une étoffe, c’est un textile. Un textile, ça peut être un filtre, un feutre, une mèche, un fil, un tricot, mais aussi du papier ! A cet effet (et c’est cousu de fil blanc), les créateurs réaliseront des œuvres en utilisant le stock restant des anciennes affiches de tous les Marchés des tisserands ayant eu lieu à Varaignes. Organisé par l’Association « Fils et métiers » pour la promotion de la création textile, ce 37ème marché des tisserands vous file rendez-vous à Varaignes samedi, de 14h à 18h, et dimanche et lundi de 10h à 18h.

Journée aquatique au lac de l’Escourou à Eymet ce week-end

Un week-end qui s’annonce chargé pour le Ski Club du Périgord Vert qui organise cette manifestation… 48h nautiques vous sont en effet proposées durant le week-end des 3 et 4 juin au lac de l’Escourou, à Eymet, qui est tout simplement la plus grande retenue d’eau d’Aquitaine. Sur ces deux jours, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h, une initiation gratuite au ski nautique attend les enfants de 4 à 10 ans : cela se nomme le « Baby ski nautique ». Les enfants, équipés de gilets de sauvetage, vont ainsi découvrir un sport de glisse « sans échec » puisque le matériel est parfaitement adapté, avec un petit bateau faiblement motorisé et un système de barres latérales. Le lac de l’Escourou est un magnifique écrin de verdure (avec un peu d’eau, dedans) de près de 8 km de circonférence et qui s’étend sur environ 120 hectares. Notez que des activités sont également prévues pour les adolescents et les adultes, puisque le Ski Club du Périgord Vert propose à un tarif minime des tours de bouée (10 euros le tour) à une, deux ou trois personnes ; le fun total, comme on dit en bon Français ! Côté pratique, tout sera fléché ce week-end depuis Eymet, pour ces 48h nautiques au lac de l’Escourou ; les inscriptions se prendront sur place, et le matériel sera fourni… sauf le maillot de bain et la serviette !

Les « Rendez-vous aux jardins », ce week-end dans toute la Dordogne

Jardins publics, jardins privés, jardins d’entreprises, jardins de soins, jardins partagés, jardins d'insertion… Plus de 2 000 jardins, partout en France, ouvrent leurs portes au grand public, dont quelques-uns en Dordogne… Une trentaine de sites du Périgord participent à la manifestation, ce week-end… Ainsi, vous pouvez aller vous balader ce week-end aux jardins d’eau de Carsac-Aillac, au jardin du château de Château-L’Evêque, au parc et jardin du château de Caudon à Domme, au jardin de la Daille à Florimont-Gaumier, aux jardins du château de Montréal à Issac, etc, etc… Parmi ces « etc », le nouveau jardin Renaissance du château des Milandes, ainsi redessiné, est ouvert samedi et dimanche dès 9h30 (Tarif adulte : 10 euros). Les jardins de Marqueyssac, sur la commune de Vézac, organisent samedi de 19h à minuit une balade nocturne aux chandelles (Tarif adulte : 14,50 euros). Aux jardins d’Eyrignac, à Salignac-Eyvigues, les jardiniers seront présents tout au long du week-end avec des animations sur la taille de topiaires (Tarif adulte : 12,50 euros) Aux jardins panoramiques de Limeuil, découvrez les jardins et venez grimper dans les arbres, dimanche, autour de nombreux jeux géants (Ouverture à tarif réduit : 6,40 euros). Aux jardins du château de Hautefort, visite guidée en compagnie du chef jardinier du château samedi et dimanche à 11h et 15h (Tarif réduit à 7 euros). Les « Rendez-vous aux jardins », c’est tout ce week-end, partout en Dordogne !

La Fête du vélo aura lieu ce week-end dans toute la France

Toute ? Oui, dans toute la France. Y compris dans les camps retranchés de Périgorum, Bergeracorum, Piégut-Pluvierum et Lamonzie-Saint-Martinum. Par Toutatis ! Le Tour de France est annoncé en Dordogne les 10, 11 et 12 juillet prochains ! Alors fêtons le Tour, le vélo et le cyclotourisme avec diverses animations n’ayant point besoin de potion magique. Samedi, diverses animations vous attendent au village de Périgueux (à suivre en direct sur France Bleu Périgord ce même jour, de 10h à 12h30, sur l’Esplanade Badinter), de même qu’au village de Bergerac (Place de la République), entre ateliers, stands, jeux, démonstrations et randonnées ouvertes à tous. Samedi et dimanche, fêtez les vélos au village de Piégut-Pluviers avec le Cyclo Club de la Tour qui vous propose divers parcours. Enfin sur les 2 jours, le village de Lamonzie-Saint-Martin en fera de même avec le Cyclo Détente Lamonzien. PS : le village d’Eymet fête aussi le Tour ce week-end avec des randonnées à vélo sur les deux jours…

Génération Toys à Bassillac

La 9ème édition du salon du jouet « Génération Toys » se tient ce week-end à la salle omnisports de Bassillac. Ce salon, organisé par l’association « Les Grands Z’enfants » est devenu au fil du temps le rendez-vous incontournable des collectionneurs de jouets vintage ou d’aujourd’hui. Des collections seront exposées avec une partie dédiée à la vente pour dénicher la perle rare ! Cet univers rétro du jouet vous est ouvert pour la somme astronomique de 2 euros (gratuit pour les moins de 16 ans).