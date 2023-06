Des petits rôles et des figurants recherchés pour l'adaptation de "Leurs enfants après eux" en Lorraine

Si vous avez toujours rêvé d'assister au tournage d'un film professionnel, voire d'apparaitre à l'écran, c'est peut-être le moment de vous lancer. La production de l'adaptation du roman "Leurs enfants après eux", prix Goncourt 2018 écrit par le Vosgien Nicolas Mathieu, recherche des Lorrains pour jouer des petits rôles ou des figurants. Le tournage du film doit commencer au mois de juillet dans la vallée de la Fensch, jusqu'à la mi-octobre. Une partie se déroulera aussi dans les Vosges, entre fin septembre et mi-octobre.

La production souhaite notamment trouver des petits rôles :

un homme et une femme entre 50 et 60 ans, pour interpréter un couple de voisins

un petit rôle avec du texte et plusieurs jours de tournage, dans l’idéal un vrai couple pour une question de complicité à l’écran mais ce n’est pas une obligation

une jeune fille entre 18 et 25 ans, caucasienne, brune, plutôt ronde pour interpréter le personnage de La Cousine : trois jours de tournage à prévoir pour ce rôle avec un peu de texte

: trois jours de tournage à prévoir pour ce rôle avec un peu de texte un jeune homme entre 16 ans révolu et 20 ans, pour le rôle de Seb : quatre jours de tournage à prévoir pour ce rôle avec du texte

: quatre jours de tournage à prévoir pour ce rôle avec du texte un garçon de 16 ans révolu mais paraissant plus jeune avec un physique et un visage singulier : un jour de tournage pour ce profil

Des silhouettes :

deux garçons entre 18 et 20 ans, cheveux longs, style métalleux : deux jours de tournage pour ces profils

deux garçons entre 18 et 20 ans, l’un avec des origines africaines et l’autre avec des origines turques : trois jours de tournage pour ces profils

une jeune fille métisse entre 18 et 25 ans : trois jours de tournage pour cette silhouette

Pour candidater à ces rôles, il faut être âgé de 16 ans minimum, être domicilié dans le Grand Est, pouvoir se rendre disponible pour une journée d'audition à Hayange et pour un ou plusieurs jours pendant la période de tournage. Vous pouvez envoyer votre candidature par mail à leursenfants.casting@gmail.com en précisant l'intitulé du rôle dans l'objet, et en joignant au mail deux photos récentes (une portrait et une en pied) et sans filtre. N'oubliez pas de laisser vos informations personnelles comme votre numéro de téléphone, votre adresse, votre âge, votre taille...

Des figurants mosellans de 16 à 70 ans

Pour la figuration simple, de nombreux profils "divers et variés" sont recherchés, de 16 ans révolu à 70 ans, hommes comme femmes, de toutes origines. Pour déposer sa candidature, il faut être âgé de 16 ans minimum, être domicilié dans le Grand Est et de préférence en Moselle, pouvoir se rendre disponible sur un ou plusieurs jours pendant la période de tournage. Les candidatures sont là aussi à envoyer par mail, à leursenfants.figu@gmail.com, en précisant la figuration en objet et en joignant deux photos récentes et sans filtre (une portrait et une en pied), ainsi que vos coordonnées.

Chaque rôle fera l'objet d'une rémunération.

"Leurs enfants après eux" raconte l'histoire d'adolescents dans une vallée de la Fensch en pleine désindustrialisation. On suit ces jeunes au cours de plusieurs étés, entre premières amours, ennui et violences urbaines. Le film sortira au cinéma courant 2024.