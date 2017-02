Des photos de Doisneau bientôt aux enchères à Poitiers

Dans la Vienne, ce sont des enchères exceptionnelle que s'apprête à organiser l'Hôtel des Ventes de Poitiers : la vente de 50 clichés de Robert Doisneau, le célèbre photographe français des années 30 et 40. Les photos appartenaient à une famille du Poitou qui a souhaité rester anonyme.

Le commissaire-priseur de Poitiers, Hervé Taillez n'en a pas cru ses yeux : 50 photos originales de Doisneau. C'est une famille du Poitou, des collectionneurs, qui lui ont confié ces clichés pour une vente aux enchères qui se tiendra le 11 mars 2017 à 17 heures à l'Hôtel des ventes de Poitiers. Un événement exceptionnel et rare de par la qualité du fonds remis.

Une chance dans une vie de commissaire-priseur

Dans ses mains, le catalogue de la vente. Il n'est pas encore finalisé, mais Hervé Taillez en feuillette les pages avec les yeux qui brillent. Une page, un titre de photo : Il y a le célèbre "vélo de Tati", ou encore "les frères", cette photo de 2 gamins parisiens pris en train de marcher sur le mains dans une rue de paris en 1934.

"Il est très rare d'avoir un fonds aussi homogène de photographies de Doisneau comme ça. Dans une vie de commissaire priseur, c'est vraiment une chance. D'autant que cette vente qui se tiendra à Poitiers sera internationale !", souligne Hervé Taillez, également Expert dans les émissions de France Bleu Poitou.

Des photos d'ores et déjà visibles en ligne

Les commissaires-priseurs Taillez-Boissinot ont déjà publié le fonds Doisneau sur le site interenchères.com, en page Poitiers. Les clichés, eux, sont en pré-exposition depuis ce jeudi 16 février 2017 chez un expert en photographie de Paris. Les collectionneurs qui souhaitent les consulter peuvent s'y rendre, mais uniquement sur rendez-vous.

Une vente aux enchères internationale

La vente, elle aura lieu le 11 mars prochain, et il est fort probable qu'elle attire des collectionneurs et musées du monde entier, américains et japonais entre autres. C'est d'ailleurs pour permettre aux 2 hémisphères du Globe de suivre la vente en direct sur internet que l'événement a été programmé à 17 heures.

"La vente se fera en français. mais n'importe qui à travers le monde pourra enchérir via internet depuis chez lui, depuis son bureau ou sa chambre. Les enchères de Poitiers seront en effet retransmises en direct sur internet. ey s'il faut parler anglais ou une tout autre langue, "of course, we'll do it !", fait remarquer le commissaire-priseur dans un sourire.

Des clichés à partir de 500 euros

Dans le Poitou, l'exposition sera ouverte aux curieux les 10 et 11 mars avant la vente à la salle des ventes de Poitiers. Pour ceux qui comptent se positionner, il y aura des clichés de 500 à 5 000 euros.

"C'est le prix à payer pour emporter un petit bout de rêve", taquine Hervé Taillez...

Le prix à payer en effet pour repartir avec un carré d'art et d'histoire en noir et blanc. La marque de Doisneau.

Doisneau et le Poitou, toute une histoire

Le photographe a d'ailleurs séjourné dans le Poitou par le passé. pendant la guerre il était hébergé dans la famille Marcheteau, à Saint-Sauvant. La petite Annie Marcheteau et son frère avaient d'ailleurs servi de modèle à Robert Doisneau, pas encore célèbre à l'époque. On les retrouve sur les célèbres clichés : le bol de chocolat à travers la fenêtre, les oies, la jument, mais aussi la célèbre mariée du ruban.