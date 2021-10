Des photos des JO de Chamonix 1924 et d'Albertville 1992 aux enchères à Drouot

Le journal L'Équipe met aux enchères, vendredi après-midi à la salle Drouot à Paris, 200 tirages photos et planches contact de moments marquants des Jeux olympiques depuis un siècle. On y trouve cinq photos des JO d'hiver à Chamonix en 1924 et des trois moments forts des JO d'Albertville en 1992.

A J-1000 jours des JO de Paris 2024, le journal L'Équipe mettra aux enchères, vendredi après-midi 14 heures à la salle parisienne Drouot, 200 photographies et planches contacts rappelant les moments forts des jeux olympiques depuis un siècle. Parmi ces 200 tirages, cinq photos des premiers jeux d'hiver en 1924 à Chamonix et trois des jeux d'Albertville en 1992.

Pour se souvenir d'Albertville 1992, trois noms : Decouflé, Grospiron et Tomba

Des JO d'Albertville, L'Équipe a retenu une photo de la cérémonie d'ouverture du chorégraphe Philippe Decouflé qui avait marqué par sa modernité et son audace, une photo du Haut-savoyard Edgar Grospiron médaillé d'or en ski de bosses, épreuve qui faisait son entrée aux JO et la troisième photo montre le skieur italien Alberto Tomba, alias "Tomba la bomba", en pleine action (il remportera l'or en géant et l'argent en slalom à Albertville).

PHOTOS - Cérémonie d'ouverture des JO d'Albertville 1992 - Jean-Claude Pichon pour l'Equipe

PHOTOS - Edgar Grospiron, médaillé d'or en ski de bosses aux JO d'Albertville 1992 - Jean-Claude Pichon pour l'Equipe

PHOTOS - Alberto Tomba médaille d'or en géant aux JO d'Albertville 1992. - Jean-Claude Pichon pour l'Equipe

Chamonix 1924 en noir et blanc

Les photos de Chamonix 1924 sont issues des clichés originaux sur plaques de verre et font la part belle au patinage artistique avec une photo de la jeune Norvégienne Sonja Henie, 11 ans lors de sa participation au JO de Chamonix (elle décrochera l'or en 1928, 1932 puis 1936 avant de partir faire du cinéma à Hollywood) et un entrainement du couple français Andrée Joly et Pierre Brunet. Ils finiront troisièmes de ces JO malgré a réalisation de figures inédites et remporteront l'or en 1928 puis 1932 sous le nom de "monsieur et madame Brunet" puisqu'ils se marieront en 1929.

Les trois autres photos des JO d'hiver de 1924 montrent les épreuves de ski de biathlon (ou plutôt son ancêtre le ski militaire), le Norvégien Einar Landvik en plein saut à ski sur le tremplin du Mont, au-dessus des Bossons, et un match de hockey-sur-glace entre le Canada et les Etats-Unis.

PHOTOS - L'épreuve de ski militaire, ancêtre du biathlon, aux JO de Chamonix en 1924 - L'Equipe

PHOTOS - Match de hockey-sur-glace entre le Canada et les Etats-Unis (6-1) aux JO de Chamonix en 1924. - L'Equipe

PHOTOS - La très jeune (11 ans) patineuse norvégienne Sonja Henie aux JO de Chamonix en 1924. - L'Equipe

PHOTOS - Andrée Brunet et Pierre Joly à l'entrainement. Ils décrocheront le bronze en patinage artistique aux JO de Chamonix de 1924 et se marieront 5 ans plus tard. - L'Equipe

PHOTOS - Saut à ski au tremplin du Mont au-dessus des Bossons aux JO de Chamonix de 1924. - L'Equipe

Les enchères débuteront entre 500-600 euros pour les petits formats et 1200-1500 euros pour les plus grands

L'Equipe n'a pas voulu fixer les prix de départ en fonction de la notoriété des athlètes ou des moments sportifs, "parce que c'est très subjectif, explique François Gilles le rédacteur en, chef du service photo de l'Equipe. Est-ce que Carl Lewis vaut plus de Marie-Josée Perec par exemple ? On n'a pas voulu rentrer dans ce débat". Les mises à prix sont donc fonction des formats papier : de 500- 600 euros à 1200-1500 euros pour les plus grands formats.

Le montant de la vente des onze premiers lots dans la catégorie "cérémonie d'ouverture" (dans laquelle figure la photo du spectacle d'ouverture des JO d'Albertville) sera reversé au Fonds d'action l'Equipe, une fondation qui parraine plusieurs associations, dont "Premiers de Cordée" qui permet à des enfants handicapés ou atteints de maladie de pratiquer un sport.

Lors de la première vente de photos du fonds de l'Equipe l'an passé une photo de Björn Borg vainqueur à Wimbledon en 1980 face à John McEnroe avait atteint le maximum de la vente, soit 10 000 euros. Les enchères sont ouvertes à tous, sur inscription sur le site de la Maison Drouot.