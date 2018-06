Chambéry, France

Quelle autre ville que Chambéry pour relancer le projet Eléphantesque ? Evidemment, aucune.

La cité aux éléphants, la ville dont l'emblème reste la fontaine des "quatre sans-cul", organise de nouveau le festival Eléphantesque, officiellement du 6 juillet (jour de la fête des éléphants) jusqu'au 30 septembre.

Des œuvres du photographe professionnel Francis Bompard sont déjà déployées sur les façades de la mairie et d'autres vont rapidement suivre (médiathèque, gare etc.). Des dessins d'enfants représentant des éléphants ornent actuellement les arcades de la rue de Boigne et des vitrophanies (des autocollants géants collés sur des vitres) vont venir décorer la place du Palais de Justice.

La nature et les éléphants - Francis Bompard

Montrer la puissance de l'animal - Francis Bompard

Des bénéfices entièrement reversés au WWF

Comme l'an dernier, l'objectif est simple : agir pour la préservation et la sauvegarde des éléphants. Chaque année plus de 30 000 éléphants disparaissent victimes de l’activité humaine.

L'an dernier, Elépéhantesque avait permis de récolter 12 700 euros entièrement reversés à WWF, pour la protection des éléphants. Cette fois encore, un magazine sera mis en vente au prix de sept euros, ainsi que des cartes postales. On peut aussi faire des dons au WWF et les commerçants de Chambéry donnent de l'argent. Le photographe cède tous ses droits photo.

Des détails pour s'approcher au plus près - Francis Bompard

Eléphantesque, où, quand, comment ?