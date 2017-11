Des photos inédites de la première guerre mondiale exposées à Pithiviers

Bernard Valéry, photographe à la retraite à Pithiviers, expose pour la première fois des photos que son père, Léon, a prises lors de la première guerre mondiale. Des photos aériennes représentant des champs de bataille, des villes détruites et même des attaques au gaz.

On commémore aujourd'hui les 99 ans de l'armistice : le 11 novembre 1918 qui mit fin à la première guerre mondiale, la Grande Guerre et ses 10 millions de morts... Autour de cette commémoration, il y a un événement à ne pas manquer à Pithiviers : une exposition de photos inédites. Elles sont présentées par Bernard Valéry, photographe à la retraite âgé aujourd'hui de 88 ans. Son père Léon Valéry, né en 1897, lui-même photographe, fut incorporé dans l'escadrille aérienne BR 35, basée à St Dizier. Bernard Valéry a retrouvé un album de son père, comprenant 160 photos prises pendant la première guerre mondiale, il a choisi d'en exposer une vingtaine.

Un énorme nuage sur la plaine, et on se dit qu'il y a des gens là-dessous, forcément"

Des images des champs de bataille, des vues sur Arras et Reims bombardées, et même des photos d'une attaque au gaz : ce sont des documents impressionnants qu'a ainsi exhumés Bernard Valéry. "Le plus impressionnant, estime-t-il, ce sont ces deux photos sur les attaques au gaz : sur l'une, on voit la manière de fabriquer les gaz, avec des espèces de gros bidons ; sur l'autre, on voit vraiment une attaque, un énorme nuage qui recouvre la plaine, et on se dit qu'il y a des gens là-dessous, forcément"... Interview à écouter ici :

"Mon père ne parlait pas de la Grande Guerre, c'est un album de photos que j'ai retrouvé après son décès" - Bernard Valéry Copier

Ces photos sont à voir jusqu'à la fin de l'année dans la vitrine de l'ancien magasin de Bernard Valéry, situé 13 rue du capitaine Giry à Pithiviers.