Des pièges de chasse et une tombe princière préhistoriques découverts à Giberville

Fructueuses fouilles archéologiques à Giberville près de Caen !

Depuis le mois d'août, une équipe de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) travaillait sur des fouilles préventives sur 4,5 hectares, comme il est d'usage, avant la construction d'un nouveau quartier, sur la zone.

Les archéologues viennent de terminer leurs recherches. Ils ont mis à jour des vestiges préhistoriques. Des fosses de chasse, datant d'une période entre -1000 et -5000 avant J.C, d'autres piéges, encore plus vieux, ainsi que des ensembles funéraires."Dans ces ensembles, on a entre cinq et quinze tombes. En tout, plus d'une centaine", précise Emmanuel Ghesquière, l'archéologue responsable de l'opération de Giberville, explique la découverte marquante des sépultures

Parmi ces sépultures, rien de moins qu'une tombe princière, datée de 100-1900 avant notre ère (-1600/-1800 avant JC ndlr).

Emmanuel Ghesquière ajoute :

Cette tombe se démarque, car il y avait quatorze pointes de flèche et un poignard en bronze. Ces pointes sont régulières, manifestement taillées par un maître artisan.

Des indices notables, puisqu'à cette époque, "des deux côtés de la Manche, on assiste au développement d'une élite locale. Les flèches ne sont pas utilisées comme un objet utilitaire, mais comme une parure, révélatrice du statut du personnage. C'est une nouveauté à ce moment là.

Les flèches sont actuellement en cours de nettoyage par les scientifiques. "Quatre ont été nettoyées pour le moment. Nous allons pouvoir les examiner", reprend l'archéologue.

Fin 2021, elles devraient être exposées dans un musée, probablement le musée de Normandie.