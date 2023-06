Des plages fermées, faute de surveillants de baignade, dans le Nord Franche-Comté

La pénurie de surveillants de baignade se confirme encore à la veille de cet été en Nord Franche Comté. Si les piscines s'en sortent plus ou moins, grâce à des conventions passées en direct avec les organismes de formation, les plans d'eau sont à la peine.

La plage de Pont de Roide sur le Doubs sera fermée tout l'été, comme l'an dernier, faute de surveillants. Celle du plan d'eau des Ballastières à Champagney cherche encore ses surveillants, faute de quoi, elle n'ouvrira pas non plus le 1er juillet prochain. La base de loisirs de Brognard dans le Pays de Montbéliard a quelques difficulté d'effectifs pour le mois d'août. Seule, la plage du Malsaucy dans le Territoire de Belfort s'en sort sans difficultés, pour l'instant.

Hugo, Paul et Marylou, sauveteurs au moins de juin sur la plage de Brognard © Radio France - Christophe Beck

"Est-ce un manque d'attractivité du métier de sauveteurs ? Ou plus généralement de l'activité de saisonniers ?" interroge Charles Mougenot, formateur pour la fédération Française de Sauvetage et Secourisme qui a délivré 26 brevet BNSSA lors de la dernière promo à Montbéliard. "On a aussi constaté chez nos sauveteurs une volonté de ne pas travailler toute la saison estivale, pour prendre des vacances ou alors pour aller exercer au bord de la mer".

C'est le cas de Paul et Hugo, étudiants en médecine et sauveteurs sur la base de loisirs de Brognard. " Je travaille sur la base en juin, car en juillet, je pars en vacances et en août, je vais sur une plage de France" confie Paul. Hugo confirme. "C'est pas facile de rester sur un même lieu pendant trois mois. En août, moi aussi, je vais exercer au bord de la mer".

"Aller davantage dans les lycées et les campus pour recruter des candidats au BNSSA", dit Charles Mougenot, formateur à la FFSS © Radio France - Christophe Beck

L'une des solutions à cette pénurie, pour Charles Mougenot, réside dans le recrutement. "Il faudrait aller davantage sur les campus et les lycées pour susciter des vocations parmi les jeunes. L'état l'a compris. Et nous aide dans cette campagne."