Des plaques de verre à internet : le destin d'un incroyable lot de photos de Die et du Vercors de la fin XIXème siècle

Un bout du patrimoine diois est désormais accessible à tous sur internet. Un documentaire vient d'être réalisé sur un rare lot de photographies, prises entre 1890 et 1920 par un industriel drapier de Die (Drôme).

On doit ces images à Jules Rolland, un industriel drapier. Il était l'un des quatre habitants de Die à avoir un appareil photo à l'époque, fin XIXème, début XXème siècle.

A l'époque, les photographies se font sur plaques de verre. Des plaques qu'il fallait préparer, insérer dans l'appareil, puis révéler. Jules Rolland avait installé un laboratoire photographique chez lui et faisait tout lui même.

800 clichés ont été retrouvés dans le grenier de la maison familiale, la porte Saint-Marcel à Die, par les descendants du photographe. Juliette Rolland, arrière arrière petite nièce du photographe, sociologue de la culture, a travaillé sur ce fonds et a monté une exposition des plaques à Die en 2012/2013.

Sur les photos, on voit des paysages du Vercors et du Diois. Jules Rolland voyageait beaucoup, en calèche, sur ces routes spectaculaires percées peu de temps auparavant.

Sur les routes du Vercors - Famille Rolland

On trouve aussi plus de 200 portraits et des photos de familles.

Photo de famille - Famille Rolland

Photo de famille - Famille Rolland

Ces plaques de verre sont aujourd'hui conservées chez un membre de la famille, lui aussi photographe, à Antibes. Elles ont été numérisées par la famille et donc filmées par TV Val de Drôme pour son documentaire visible sur internet.