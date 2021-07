Des potagers partagés pour cultiver entre voisins

Dans un joyeux brouhaha, un groupe de voisins de la résidence les Bruyères jardinent ensemble, à Saint-Etienne-du-Rouvray. Cassandra, 4 ans, essaie de cueillir une salade. "On tourne, on ne tire pas", la guide sa maman Perrine.

Locataire engagée dans ce projet, elle vient régulièrement s'occuper du potager partagé. "On est plusieurs à planter, à discuter. C'est ça le potager : le partage ! Ça permet aussi de montrer aux enfants à quoi ressemblent une courgette, un poireau", ajoute-elle en souriant. Une occasion également de rencontrer ses voisins, "de faire connaissance, des fois on n'ose pas alors que c'est facile !"

Les habitants ont organisé un roulement pour l'arrosage © Radio France - Juliette Geay

C'est une bonne initiative, c'est convivial et ça fait de la verdure.

Juste derrière, Walid attrape une truelle. Il vient pour la première fois et s'essaye à planter : "Un chou c'est ça ?", hésite-t-il, devant la motte de terre. "On va mettre un peu d'eau. C'est une bonne initiative, c'est convivial et ça fait de la verdure. Et puis on a l'avis de professionnels, qui ont l'habitude de planter."

Des associations encadrent les ateliers de jardinage

Aujourd'hui, c'est Karen, jardinière de l'association Terre étincelle qui anime l'atelier : "On a installé le jardin ensemble à la première séance. Ça nous a pris presque la journée. Maintenant, je viens simplement pour des ateliers de deux heures."

Karen, au centre, montre aux enfants comment planter des choux © Radio France - Juliette Geay

Il est 12h. Ca y est la récolte est finie. Les habitants se distribuent les salades, et la petite Sabrine en ramène une chez elle, pour déguster "avec toute ma famille !"

Des ateliers sont également organisés dans des résidences à Elbeuf, Gonfreville, Dieppe, ou Déville-Lès-Rouen.