Des poules, des lapins et des moutons dans les parcs parisiens jusqu'à la fin de l'été !

Des lapins, des poules, ou encore des moutons... Ils viennent tous de la ferme du bois de Vincennes et sont installés dans les parcs de la capitale jusqu'à la fin de l'été. La première opération a eu lieu au parc de Belleville pour le plus grand bonheur des enfants venus caresser les animaux.

Ils vont déménager jusqu'à la fin de l'été dans différents parcs de la capitale pour faire connaître aux parisiens l'utilité et l'importance de l'agriculture urbaine. Les animaux de la Ferme de Paris, normalement installés au bois de Vincennes se sont installés au parc de Belleville, dans le XXe arrondissement de Paris. Pour le plus grand bonheur... des enfants !

L'exploitation agricole urbaine est normalement installée sur 5 hectares au beau milieu du bois de Vincennes où des activités pédagogiques sont déjà proposées toute l'année. Et cet été, les animaux de la ferme se rapprochent encore plus des parisiens. Une partie du cheptel a été délocalisée au parc de Belleville pour la première opération.

Des lapins, des chèvres, des moutons ou encore des poules. Les enfants qui découvrent cette ferme au beau milieu du XXe arrondissement de Paris ne savent plus ou donner de la tête. Et ce qu'ils préfèrent, c'est de pouvoir caresser les animaux : "J'adore ! Surtout les lapins ils sont trop mignons ! Et j'ai même réussi à caresser les moutons et les chèvres !", se réjouit Raphaël.

Mais la ferme urbaine, c'est aussi et surtout l'occasion d'apprendre en s'amusant. Aïcha, Mohamed et Amie habitent près du parc, ils ont couru dès qu'ils ont su que la ferme s'était installée dans le coin. Les mains dans des boites en bois ils essaient de deviner, au toucher, quel "objet" de la ferme s'est caché par là... "C'est du foin là ! Mais non de la paille !" C'est Aïcha qui trouve la bonne réponse.

Ce qu'ils ne savaient pas par contre, c'est que les poules avaient besoin de manger de la coquille d’huître écrasé. Pourquoi ? "Aaah ! C'est pour leurs œufs ?", encore trouvé pour Aïcha. La petite fille a hâte que les animaux reviennent à Belleville. D'ici là, ils devraient être au parc de Choisy dans le 13e arrondissement le 30 août prochain et toute l'année au bois de Vincennes.