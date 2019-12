Des problèmes de réception avec votre télévision ? On vous explique pourquoi !

Châteauroux, France

"Mais qu'est ce qu'elle a ma télévision ? " : Vous faites peut-être partie de ceux qui ont des problèmes de réception depuis quelques jours avec des images brouillées et un son saccadé notamment. Des soucis rencontrés également par les auditeurs de France Bleu Berry qui ne peuvent plus, pour certrains, écouter leur radio préférée et qui nous ont fait part de leur désarroi au standart.

Rassurez-vous, tout devrait rentrer dans l'ordre dans les heures qui viennent ! En fait, c'est un phénomène météo qui explique ces problèmes de réception : "Un phénomène exceptionnel" explique Gilles Brégant, le directeur général de l'ANFR, l'Agence Nationale des Fréquences : "Il se produit quand il y a certaines conditions météo réunies comme depuis samedi, c'est à dre un changement de temps très rapide avec des masses d'air qui restent bloquées en altitude, plus chaudes que la situation au sol et surtout un grand beau temps". En fait, ce phénomène météo modifie la portée des émetteurs et finalement votre émetteur local, celui vers lequel votre émetteur local est dirigé, peut être brouillé par des sources d'émission qui se trouvent à 200 ou 300 kilomètres de distance.

Un phénomène qui perturbe aussi la bande FM et c'est la raison pour laquelle, certains d'entre vous ont rencontré des problèmes de réception en voulant écouter France Bleu Berry. L'Ouest et le Nord de la France ont été particulièrement touchés, mais aussi, dans une moindre mesure, la région Centre-Val de Loire. Selon l'ANFR, tout devrait rentrer dans l'ordre dans les heures qui viennent à la faveur d'un changement de conditions climatiques. Ne touchez donc pas aux réglages de votre télé ou de votre antenne rateau.