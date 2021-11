Behren-Lès-Forbach : Alizé Group veut taquiner le géant Ravensburger sur le marché du puzzle

Alizé Group a décidé de diversifier son activité. En plus de l'importation et l'exportation de ce jeu en France, celui qui est appelé "l'Amazon du puzzle" produit maintenant ses propres pièces. Et c'est en Moselle, à Behren-Lès-Forbach.

"C'était une grande fierté quand j'ai eu la première boite", s'émeut Eric Lathère-Lavergne, le président d'Alizé Group, qui importe depuis 2013 des puzzles. Depuis début novembre, ce groupe aussi appelé "l'Amazon du puzzle" a décidé de diversifier son activité. A Behren-Lès-Forbach, il fabrique désormais ses propres puzzles. Du made in France de A à Z, de l'impression au montage de la boite.

Un investissement de près de trois millions d'euros

Quatre machines impriment, collent, coupent et emballent les puzzles à la chaîne, dans une unique ligne de production. Actuellement, cinq personnes y travaillent. Elles seront huit à la fin de l'année. "On y produit toute sorte de puzzle : du douze pièces pour les tout-petits, jusqu'au 2000 pièces pour les plus courageux. On imprime même des posters pour faire des puzzles à la demande, avec la photo de votre choix", explique le président.

Les machines impriment, collent, découpent et emballent les puzzles © Radio France - Juliette Mylle

Le groupe produit les marques BleuBird et Grafika. "Depuis huit ans, on reçoit des puzzles du monde entier, mais on ne les a jamais produits", s'émeut le président. "Là, le fait qu'on les produise nous-même, c'est quelque chose d'exceptionnel." 2.8 millions d'euros ont été investis pour créer cette nouvelle branche.

Un million de puzzles par an

Pour l'instant, le but est d'arriver à produire un million de boites de puzzle par an. Mais Eric Lathère-Lavergne ne compte pas s'arrêter là. "Aujourd'hui le numéro un dans le monde du puzzle, il est énorme, c'est Ravensburger, tout le monde le connaît, c'est de la qualité et c'est allemand. Nous, notre premier objectif c'est de faire de la qualité en production française. Mais oui, un de nos objectifs, c'est d'aller taquiner le leader mondial, forcément."

Le best-seller, pour l'instant, ce sont ces hiboux © Radio France - Juliette Mylle

A l'approche des fêtes, l'événement est d'autant plus important pour le président du groupe. "C'est toujours l'effervescence ici. Mais à l'approche de Noël c'est encore plus important. Pour moi, ça va être la consécration de notre travail de création."