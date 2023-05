"Des quartiers au sommet" : un film lorrain à la Semaine du Cinéma Positif à Cannes

Un film messin à Cannes, ce mercredi ! "Des quartiers au sommet" a été réalisé par un couple originaire de Lorraine, Loïc Preghenella, guide de montagne, et Marine Bourguignon, enseignante. Il a été produit par la société messine Nos Tribus Production , basée à Bliiida, qui réunit Julia Richard, Florian Tonnon et Aymeric Swiatoka-Novais, ce dernier ayant aussi été cadreur tout au long du tournage.

Le film raconte comment trente jeunes collégiens des quartiers de Saint-Ouen et de Cannes partent à l'assaut du Monte Cinto, le point culminant de la Corse, à 2.700 mètres d'altitude. Le film est projeté ce mercredi, à Cannes, en ouverture de la Semaine du Cinéma Positif , parrainée cette année par Eric Judor.

Quinze heures de randonnée

Le tournage a eu lieu en juillet 2022. Une expérience pleine d'émotions et d'enseignements pour toute l'équipe, et bien sûr les jeunes, explique Aymeric : "Ce sont des enfants qui viennent de milieux ultra-urbains, et qui n'ont pas les conditions sociales pour voyager à la montagne, qui coûte extrêmement cher. L'objectif était de les sortir de leur quartier". L'ascension s'est faite en une seule journée : départ à la lampe de poche au petit matin et retour le soir-même, à la nuit tombée : quinze heures de marche au total. "L'arrivée au sommet, c'est le Graal ! La vue est magnifique. Mais surtout, des amitiés se sont créées, des liens très forts. Ils ont développé des capacités d'adaptation extraordinaires."

"J'espère qu'ils sont rentrés avec plein de confiance en eux : ils le méritent !"

La diffusion du film en ouverture de cette Semaine du Cinéma Positif à Cannes est une chouette reconnaissance pour tous les participants au projet : "C'est la cerise sur le gâteau !", s'exclame Aymeric Swiatoka-Novais. Surtout, cela va donner une sacrée visibilité à l'association Des Quartiers Au Sommet, qui est désormais pérennisée : une deuxième ascension est d'ores et déjà en préparation dans le Mercantour, et à terme, l'association ambitionne d'emmener 800 élèves scolarisés en réseau d'éducation prioritaire, chaque année, à la montagne.

Le projet est activement soutenu par le réalisateur Nadir Dendoune, qui a gravi l'Everest en 2008 sans expérience d'alpinisme , dont l'histoire a été adaptée au cinéma en 2017 dans le film l'Ascension, avec Ahmed Sylla dans le rôle titre.

Le film "Des quartiers au sommet", lui, va maintenant vivre sa vie, de salle en salle, avec des avant-premières prévues en région parisienne et sur la Côte d'Azur. Des projections sont également en cours de calage très prochainement à Metz et dans la vallée de la Fensch.

