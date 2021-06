Des radioamateurs émettent depuis Utah Beach dans la Manche pour rendre hommage aux résistants de l'Occupation

André Charrière a voulu allier sa passion pour la radio et les commémorations du 77e anniversaire du Débarquement en Normandie. C'est donc lui qui a embarqué ses camarades dans cette idée : émettre depuis Utah Beach dans la Manche, le week-end du 6 juin. Une installation pour échanger avec d'autres radioamateurs en France, voire à l'étranger.

Une reconstitution du matériel utilisé par les résistants

Reconstitution d'une valise d'opérateur radio de la résistance, mise en fonctionnement pour cet événement commémoratif. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Devant un blockhaus de Saint-Martin-de-Varreville, une petite valise reliée à des câbles. Il s'agit de la reconstitution des valises utilisées par les résistants pendant l'Occupation pour communiquer avec Londres et Alger. Des opérateurs radio qui risquaient leur vie. "Ils étaient très écoutés par les Allemands," explique André Charrière, "quand ils les trouvaient, les opérateurs étaient abattus sur le champ ou déportés." C'est pour leur rendre hommage que le petit groupe a décidé de mettre en place cette opération radio 77 ans plus tard.

La valise radio de reconstitution, c'est Jean Guyonnet qui l'a apportée et c'est lui qui fait les tests en morse de son matériel. "C'est très prenant, on a une petite émotion," confie ce radioamateur venu de Loire-Atlantique pour l'occasion.

Un équipement moderne pour communiquer avec d'autres amateurs

Le bunker vieux de plus de 70 ans a été converti en station de radio avec tout l'équipement moderne d'aujourd'hui. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Dans le bunker, du matériel moderne a été installé. C'est avec ces appareils que ces "radiophiles" communiquent avec d'autres. L'opérateur émet un signal et si d'autres en France ou à l'étranger le reçoivent, ils peuvent alors répondre en morse et les deux opérateurs peuvent avoir une conversation. Il y a cependant des règles : pas de discussion sur la politique ou la religion et l'opérateur doit répondre à la même vitesse que son interlocuteur, "par correction" précise André Charrière.

L'objectif du groupe : échanger avec Londres ce week-end, en référence à la capitale anglaise où la Résistance française s'est principalement exilée pendant la Seconde Guerre mondiale.