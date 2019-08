Des records de fréquentation touristique en juillet à Avignon

Les chiffres de fréquentation touristiques au Palais des Papes et au Pont d'Avignon sont les plus hauts jamais enregistrés depuis 2000. Le Palais des Papes gagne 16% de fréquentation par rapport au mois de juillet 2018.

Avignon, France

Cet été, les visiteurs sont de plus en plus nombreux à venir à Avignon. En témoignent les chiffres de fréquentation du Palais des Papes et du Pont Saint Bénézet, "les meilleurs jamais enregistrés depuis 2000" précise l'office de tourisme d'Avignon.

Au mois de juillet, 104 656 visiteurs sont venus au Palais des Papes (+16% par rapport à juillet 2018) et 72 432 au Pont d'Avignon (+11% par rapport à juillet 2018).

Des chiffres en hausse en juillet, mais également depuis le mois de janvier

La tendance est à la hausse depuis le début de l'année. Depuis janvier, 380 000 visiteurs sont venus au Palais (+8%) et 253 000 au Pont Saint Bénézet (+4%).

Des bons résultats que l'office de tourisme attribue à la présence d'un Histopad, sorte de tablette interactive disponible gratuitement au Palais des Papes.