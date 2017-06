Des records vertigineux entre Gard et Hérault

C'est un record du monde qui donne le vertige ! 1662 mètres parcourus sur un fil de 2.5 centimètres d'épaisseur tendu à 300 mètres d'altitude. Ça s'est passé ce week-end entre Gard et Hérault au cirque de Navacelles. Cinq jeunes hommes ont tenté la traversée, trois ont battu le record du monde.

La discipline s'appelle le highline elle est pratiquée par des slackliners. Cinq jeunes funambules se sont élancés ce week-end sur une sangle (slack en anglais) tendue à 300 mètres d'altitude au dessus du cirque de Navacelles, l'objectif un peu fou: relier Gard et Hérault et battre le record du monde.

Pablo Signoret, le petit nouveau

Le premier à avoir battu le record s'appelle Pablo Signoret, 18 ans. Il a parcouru 1662 mètres en 1h13. Un petit nouveau, un "outsider" dans la discipline puisqu'il se trouvait face à l'un des meilleurs slackliners mondiaux : Nathan Paulin.

C'est dans les Hautes-Alpes, là où il habite, que Pablo touche pour la première à cette sangle appelée slackline, "c'est mon père qui m'en a offert une. Au début j'ai pas vraiment accroché et puis quand je m'y suis remis j'ai adoré et depuis, je ne fais que ça !". Une fois tombé dans cette marmite haut perchée, Pablo ne redescend presque plus.

Ce qu'on recherche, c'est d'être le plus dans le vide possible" Pablo Signoret, 18 ans

Il a passé son bac l'année dernière et depuis il marche un peu partout: Suisse, Pologne, Allemagne, Canaris mais son spot préféré c'est les gorges du Verdon, "là-bas il y a vraiment deux falaises qui descendent à pique, c'est tout droit sur 350 mètres, c'est vraiment ce qu'on recherche: être le plus dans le vide possible !"

Pablo Signoret au cirque de Navacelles après avoir battu le record du monde de slackline - Club des entrepreneurs Quissac Ganges Le Vigan

Une fois là haut il oublie tout, comme ce weekend au cirque de Navacelles. "C'est que du bonheur ! Là c'est vraiment incroyablement grand, on ne réalise pas trop quand on est au milieu, tout est éloigné, on est vraiment seul au milieu d'une immensité. Mais ça fait pas très peur ! la longueur est telle (1662mètres NDLR) que ça écrase la hauteur"

Mais à cause de problèmes techniques, Pablo ne croyait pas trop à se record en s'élançant sur la sangle "Une fois au milieu de la marche, je l'ai senti, c'est comme si je savais que j'allais y arriver. Je pensais à mes copains qui m'attendaient au bout, j'ai vraiment pris du plaisir c'était génial".

Pablo Signoret a déjà deux records du monde de slackline à son compteur. Après ce troisième, ça sera repos et beaucoup de voyages, à des centaines de mètres d'altitude bien sûr.

Trois records mondiaux

Après le record de Pablo, c'est l'un des meilleurs mondiaux Nathan Paulin qui a réussi à égaliser, puis un troisième, Lucas Milliard qui a fait les 1662 mètres en 1h06. Les deux autres participants sont tombés à seulement quelques mètres de l'arrivée !