Le redémarrage poussif des salles de spectacles en Sarthe

Après un an et demi d'arrêt complet à cause du Covid-19, les salles de spectacles et de concerts de la Sarthe lancent leurs saisons culturelles 2021 - 2022 avec des calendriers bien chargés. Mais de grandes incertitudes sur le retour des spectateurs, qui ne se bousculent pas à la billetterie.

D'Antares au théâtre des Quinconces-L'Espal au Mans, en passant par l'Entracte à Sablé-sur-Sarthe ou Le Carroi à La Flèche, les lieux culturels de Sarthe ont repris vie depuis la rentrée de septembre. Après un an et demi d'arrêt complet à cause de la crise sanitaire, la saison 2021 - 2022 est lancée, les calendriers calés jusqu'en juin prochain et les programmes généralement bien chargés... Mais il faut maintenant que les spectateurs reviennent dans les salles de spectacle et de concert. Ce qui risque de prendre un peu de temps.

Pour les spectacles qui ont été reportés, parfois plusieurs fois, depuis mars 2020, mais dont les billets avaient été vendus dans le monde d'avant, pas de problème : ils se tiennent enfin et sont plutôt bien remplis, voire complets. Pour les nouveaux, c'est en revanche plus compliqué, avec des taux de remplissage "clairement insuffisants" selon Sylvain Charbonnier, le directeur d'Antares. Au Palais des Congrès, le directeur Bruno Ray, évoque une ouverture des abonnements et de la billetterie "un peu compliquée", à l'image de ce qui se passe à Paris où les théâtres "peinent à remplir", indique-t-il. Même son de cloche du côte du théâtre Les Quinconces au Mans.

Problème : pour qu'un spectacle ait bien lieu, il faut "un amorçage en terme de billetterie, explique Sylvain Charbonnier, et on commercialise sur presque un an, 50 semaines en moyenne pour un spectacle". Faute de réservations suffisantes à travers le pays, et donc de visibilité sur la rentabilité de l'entreprise, certains artistes préfèrent donc encore annuler des tournées entières. Des spectacles prévus dans les mois prochains peuvent donc encore sauter, à l'image de celui de Gad Elmaleh qui était prévu à Antares le 20 octobre.

Plus de spectacles au programme que les saisons précédentes

Entre les reports et les nouveautés, les calendriers sont donc bien chargés et l'offre est même pléthorique. Parfois à la limite de l'embouteillage. Le Palais des congrès du Mans proposera par exemple 60 spectacles cette saison, contre 45 en moyenne les années précédentes. Mais il faudra un peu de temps pour que les spectateurs retrouvent le chemin des salles estime Sylvain Charbonnier : "Il faut cette première date, cette première sortie, pour que les gens voient comment ça se passe, qu'ils sont en sécurité, que tout le monde est prudent... Mais il faut faire ce premier concert pour se dire ah oui, c'était bien, ça nous a manqué !"

Les salles misent sur une montée en puissance au cours des prochains mois, en espérant retrouver une fréquentation semblable à celle d'avant la crise au cours du premier semestre 2022. "Il faut réhabituer les gens, confirme Bruno Ray, car beaucoup se disent 'on ne sait pas comment ça va se passer, on ne va trop acheter à l'avance'... Donc on aura, je pense un phénomène de dernière minute plus fort." Et il faudra de toute façon aller chercher davantage les spectateurs selon lui : "Il faudra communiquer plus, mettre le paquet sur les réseaux sociaux, trouver de nouveaux moyens d'attirer les spectateurs et faire plus d'efforts tout au long de la saison."