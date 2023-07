Des restes de Beethoven retrouvés dans une banque de la Côte d'Azur ?

Le mystère de la surdité de Beethoven endiable les chercheurs depuis des décennies. Mais les questions pourraient bientôt trouver réponse grâce à une découverte faite dans un coffre d'une banque azuréenne : des morceaux de crâne appartenant à l'artiste.

Un héritage surprise

Le 20 juillet 2023, l'homme d'affaires américain Paul Kaufmann a fait don de ces reliques à l'Université de médecine de la Vienne, où est mort en 1827 Ludwig Van Beethoven.

Lors d'une conférence de presse, Paul Kaufmann a expliqué avoir hérité de ces fragments en 1990, à sa plus grande surprise. Il a indiqué les avoir retrouvé à la Société Général de Vence : "Il y avait de nombreux trésors, dont cette boîte avec l'inscription 'Beethoven' à la surface". Le businessman n'a cependant pas précisé dans quelle ville ni dans quelle banque il avait retrouvé ce coffre.

Ces dix fragments avaient vraisemblablement été récupérés par son ancêtre Franz Romeo Seligmann, un médecin viennois qui avait participé en 1863 à l'exhumation des ossements du compositeur à des fins d'études. Ils ont ensuite été transmis de génération en génération, changeant de pays alors que cette famille juive fuyait le nazisme.

Ces ossements, les seuls connus à ce jour, ont une "grande valeur", a souligné le médecin légiste Christian Reiter, devant les précieux objets conservés sous un présentoir en verre. Après des analyses pour confirmer leur authenticité, dont les résultats sont attendus d'ici six mois, de nouvelles recherches vont être menées pour tenter d'en savoir plus sur la cause des nombreuses pathologies dont il souffrait.

Jusqu'ici, les chercheurs n'ont malheureusement pas pu déterminer la cause de sa surdité progressive, qui causait tant de peine à l'auteur de la 9ème Symphonie.

Avec AFP.