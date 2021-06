Des rues animées à Sainte-Mère-Eglise pour ce 6 juin encore perturbé par la pandémie

Beaucoup d'événements autour du 77e anniversaire du Débarquement ont été annulés pour la deuxième année consécutive à cause de la pandémie. Pourtant, habitués des commémorations, locaux ou encore vacanciers se sont arrêtés à Sainte-Mère-Eglise pour ce 6 juin 2021.

"On essaie de ne pas trop penser au fait qu'on ne puisse pas participer aux commémorations," confie Roselyne Valtat qui ne manque jamais un événement du 6 juin. Vêtue d'un uniforme de Rochambelle, ces ambulancières françaises qui ont secouru les soldats de la bataille de Normandie, elle se réjouit de l'animation de Sainte-Mère-Eglise.

Venir à Sainte-Mère-Eglise : une forme d'hommage en l'absence de cérémonie avec public

Pour Roselyne Valtat comme pour beaucoup des Normands présents sur la place de l'église, venir c'était participer au devoir de mémoire. "On ne se voyait pas ne pas venir," affirme Pierre, "surtout que les vétérans n'ont pas pu venir à cause de la crise sanitaire alors on se devait de leur rendre hommage par notre présence." Un sentiment partagé par la plupart des visiteurs rencontrés dans la commune.

Un 6 juin plus vivant qu'en 2020

La place de l'église est investie par les visiteurs pour ce 6 juin 2021. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

"Il y a beaucoup plus de monde cette année," constate Roselyne, "que ce soit des reconstituteurs ou du public, je pense que les gens avaient besoin de marquer l'événement." Carole, qui visite toutes les plages du Débarquement ce week-end, "savait très bien "qu'à Sainte-Mère, il y aurait quelque chose". La commune est devenue un haut lieu des commémorations notamment à travers une photo, celle d'une soldat américain, resté accroché au clocher de l'église par son parachute. Depuis la commune installe un mannequin sur l'église pour reproduire la scène.

Un mannequin est suspendu au clocher de l'église chaque année, que celui resté accroché en juin 1944. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

De passage avec sa famille, Emmanuelle voulait faire découvrir cette histoire à ses deux filles : "Qu'elles sachent ce qui s'est passé. Quand on a discuté, symboliquement, elles ne savaient pas ce que représentait Sainte-Mère-Eglise alors c'était l'occasion."

Chacun espère que les commémorations et les événements pourront reprendre le 6 juin 2022 et que les étrangers habituellement nombreux pourront revenir.