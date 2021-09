Des salariés des médiathèques du Mans demandent la levée du pass sanitaire

Ils sont venus occuper le parvis, par petits groupes, sur leur temps de pause. Ce mercredi, à la veille de l'extension du pass sanitaire aux 12-17 ans, quelques dizaines de salariés des médiathèques du Mans se sont mobilisées pour demander la levée de cette contrainte dans les lieux de culture, comme les médiathèques ou les musées.

Pour eux, cet accès sélectif constitue d'abord une grave entorse à l'article 4 de la charte des bibliothèques, selon lequel "les bibliothèques qui dépendent des collectivités publiques sont ouvertes à tous, aucun citoyen ne doit en être exclu du fait de sa situation personnelle." Depuis le 19 juillet, les agents sont en effet contraints de refouler "en moyenne 10 à 30 personnes par jour et probablement plus avec l'extension aux 12-17 ans", indique Stéphanie, un des agents de la médiathèque, pour qui "cela va creuser des écarts car pour certains enfants, les médiathèques sont le seul accès à la culture."

"Filtrer des gens, ce n'est pas notre mission"

Pour la plupart des agents présents, comme Natacha, cette situation est une réelle source de mal-être : "On doit accueillir tout le monde. Or là on se retrouve à filtrer des gens et ce n'est pas notre mission. En plus ça nous prend du temps et des agents pour faire cette tâche et ça ne nous paraît pas normal." Catherine, elle a carrément l'impression de devenir "schizophrène" : "On fait un travail qui va à l'encontre des missions pour lesquelles la collectivité nous embauche."

Les salariés espèrent désormais être entendus et soutenus par la ville du Mans. À Lyon par exemple, la ville a décidé d'exempter de pass sanitaire les 12-17 ans, au prétexte que ces jeunes scolarisés devaient avoir accès aux bibliothèques "à des fins de recherche", une dérogation déjà applicable aux étudiants.