Des salariés du théâtre Le Granit à Belfort en grève jeudi

Des salariés du théâtre le Granit à Belfort ont déposé un préavis de grève pour la journée de jeudi. Ils mettent en cause la directrice de l'établissement. Ils ont envoyé plusieurs courriers à leur tutelle : la mairie de Belfort, et la DRAC [NDLR : Direction Régionale des Affaires Culturelles], mais également l'inspection du travail et la médecine de travail. Ils dénoncent l'ambiance délétère progressivement installée par la directrice depuis son arrivée début décembre à la tête de l'établissement : "management brutal", "humiliation", "manque de communication". Selon ces salariés, en à peine 3 mois, sur un effectif d'une vingtaine de personnes, quatre salariés font l'objet d'un licenciement ou d'une rupture conventionnelle, un employé est sur le départ, et deux autres sont en arrêt maladie.

Des situations d'humiliation

Sous couvert d'anonymat, quelques salariés racontent. L'un d'entre eux est convoqué en vue de son licenciement, l'entretien se transforme en moment de torture. A la fin du rendez-vous, la direction décide de faire venir plusieurs cadres pour que la salariée leur expose les faits qui venaient de lui être reprochés. C'est du management participatif aurait ainsi expliqué la directrice. "Sauf que c'était brutal" explique un employé. "Comme dans une cour d'école, quand l’enfant doit dire ses fautes. Le but était de nous faire assister à la fragilité de cette salariée. Elle était en pleurs. Il a été demandé de la laisser respirer. La direction a refusé".

Des méthodes managériales "brutales"

"Les salariés ont le sentiment de devoir peser chacun de leurs mots. Ca mobilise une énergie qui mange la santé des salariés aujourd’hui" dénonce une salariée, en place depuis quelques années au sein du Granit. Elle n'avait "jamais vu ça" dit elle. Le projet culturel de la direction n'a jamais vraiment été présenté de manière collective : "Il fallait lui demander". Autre preuve du manque de confiance de la direction envers ses salariés "elle a fait changer la serrure de son bureau".

Des licenciements et des départs volontaires

Toujours selon les salariés, deux personnes ont été licenciés pour faute grave. "Ce n'était pas une volonté de leur part. L'une d'elles s'était vue proposer une promotion quelques jours, quelques semaines avant son licenciement pour faute grave. Elle a refusé cette promotion, mais voulait garder ses fonctions. Elle a fini par demander son départ en rupture conventionnelle, et la direction a décidé de la licencier pour faute grave : "Le fait de dire faute grave, cela dédouane la direction. On préfère salir la réputation de la personne".

Pas de salaires pendant le mois de février

Le malaise se fait de plus en plus grand après l'envoi du courrier des salariés à la directrice, à la mairie et à la DRAC. Pendant les vacances de février, les disques durs du Granit ont disparu pendant une semaine, empêchant les salariés de travailler sur la billetterie, sur les plannings. Les salaires n'ont pas été versés pour le mois de février, des acomptes ont été versées au milieu du mois de mars : "au lieu de trouver une solution, elle met tout sur le dos de la comptable, en arrêt, et l'accuse de ne pas avoir préparé les payes".

La direction et la DRAC, sollicités, n'ont pas répondu à nos demandes d'interview. Le maire de Belfort ne s'exprimera pas sur "cette polémique" qu'après la fin de la campagne électorale, s'il est réelu.